«Ни умыться, ни постирать»: жители Уфы после планового ремонта труб пятые сутки сливают ржавую воду и боятся за технику

В нескольких домах Уфы из кранов пятый день льётся рыжая жижа. Люди боятся за технику и ругаются с коммунальщиками, которые вместо помощи хамят.

Жители нескольких домов по улице Российской и на проспекте Октября в Орджоникидзевском районе Уфы с 6 ноября наблюдают как из их кранов уже пятый день течёт тёмно-рыжая вода с песком. Чтобы добиться хотя бы намёка на прозрачность, воду приходится сливать по полчаса.

Такая жидкость не годится ни для каких бытовых нужд. Местные жители жалуются, что невозможно ни умыться, ни искупать детей, ни даже загрузить стиральную машину. Люди всерьёз опасаются, что из-за такого «коктейля» из ржавчины и песка у них выйдут из строя газовые колонки и стиральные машины.

Попытки решить проблему через официальные инстанции успехом не увенчались. В управляющих компаниях слесари лишь развели руками, признав свою некомпетентность в этом вопросе. Обращение в аварийную службу «Уфаводоканала» тоже не принесло результатов.

Более того, по словам жильцов, диспетчер разговаривала с ними в стиле «наездов». Вместо того чтобы принять заявку, она поинтересовалась, почему о проблеме не сообщили сразу, 6 ноября. А предположение людей о возможной протечке из-за ремонта труб на Российской парировала фразой в духе «самые умные нашлись?».

Специалисты полагают, что причиной всего этого, скорее всего, стал капитальный ремонт водопровода на той самой улице Российской. «Уфаводоканал» с середины октября меняет там старые трубы, которым уже более 50 лет, на новые полиэтиленовые. Специалисты считают, что резкие перепады давления во время работ могли поднять со дна магистрали всю скопившуюся ржавчину.

Пока же жители продолжают ежедневно сливать кубометры воды впустую, оплачивая это из своего кармана. Вопрос, кто возместит им эти расходы и потенциальный ремонт техники, остаётся без ответа.

Проблема ржавой воды для Уфы и окрестностей не нова. Жители ЖК «Миловский парк» и «Молодёжный» ранее уже жаловались на жидкость с глиной, а независимая экспертиза находила в их воде превышение нормы железа в 83 раза. Похожие ситуации возникали и в других районах города, например в Инорсе, где после ремонта из кранов также текла ржавчина.

Специалисты объясняют, что после осушения труб металл контактирует с воздухом, образуя гидроокись — ту самую ржавчину. При запуске системы она смывается потоком. Однако нормой считается, если вода очищается за 5–10 минут. Если этого не происходит, ответственность лежит на управляющей компании, которая обязана контролировать качество ресурса после любых отключений.

Проблема качества воды стоит остро и по всей Башкирии: с жалобами выступали жители села Кушнаренково, а в селе Миловка дело дошло до контроля со стороны Следственного комитета России.