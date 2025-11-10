0
10 часов
Жизнь

«Ни умыться, ни постирать»: жители Уфы после планового ремонта труб пятые сутки сливают ржавую воду и боятся за технику

В нескольких домах Уфы из кранов пятый день льётся рыжая жижа. Люди боятся за технику и ругаются с коммунальщиками, которые вместо помощи хамят.
грязная вода из карана
©соцсети

Жители нескольких домов по улице Российской и на проспекте Октября в Орджоникидзевском районе Уфы с 6 ноября наблюдают как из их кранов уже пятый день течёт тёмно-рыжая вода с песком. Чтобы добиться хотя бы намёка на прозрачность, воду приходится сливать по полчаса.

Такая жидкость не годится ни для каких бытовых нужд. Местные жители жалуются, что невозможно ни умыться, ни искупать детей, ни даже загрузить стиральную машину. Люди всерьёз опасаются, что из-за такого «коктейля» из ржавчины и песка у них выйдут из строя газовые колонки и стиральные машины.

Попытки решить проблему через официальные инстанции успехом не увенчались. В управляющих компаниях слесари лишь развели руками, признав свою некомпетентность в этом вопросе. Обращение в аварийную службу «Уфаводоканала» тоже не принесло результатов.

Более того, по словам жильцов, диспетчер разговаривала с ними в стиле «наездов». Вместо того чтобы принять заявку, она поинтересовалась, почему о проблеме не сообщили сразу, 6 ноября. А предположение людей о возможной протечке из-за ремонта труб на Российской парировала фразой в духе «самые умные нашлись?».

Специалисты полагают, что причиной всего этого, скорее всего, стал капитальный ремонт водопровода на той самой улице Российской. «Уфаводоканал» с середины октября меняет там старые трубы, которым уже более 50 лет, на новые полиэтиленовые. Специалисты считают, что резкие перепады давления во время работ могли поднять со дна магистрали всю скопившуюся ржавчину.

Пока же жители продолжают ежедневно сливать кубометры воды впустую, оплачивая это из своего кармана. Вопрос, кто возместит им эти расходы и потенциальный ремонт техники, остаётся без ответа.

Проблема ржавой воды для Уфы и окрестностей не нова. Жители ЖК «Миловский парк» и «Молодёжный» ранее уже жаловались на жидкость с глиной, а независимая экспертиза находила в их воде превышение нормы железа в 83 раза. Похожие ситуации возникали и в других районах города, например в Инорсе, где после ремонта из кранов также текла ржавчина.

Специалисты объясняют, что после осушения труб металл контактирует с воздухом, образуя гидроокись — ту самую ржавчину. При запуске системы она смывается потоком. Однако нормой считается, если вода очищается за 5–10 минут. Если этого не происходит, ответственность лежит на управляющей компании, которая обязана контролировать качество ресурса после любых отключений.

Проблема качества воды стоит остро и по всей Башкирии: с жалобами выступали жители села Кушнаренково, а в селе Миловка дело дошло до контроля со стороны Следственного комитета России.

Похожие записи
0
09.11.2025
Дороги и транспорт

Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам. Но есть один нюанс

пассажирский самолет в небе
Из Уфы запустили долгожданные прямые рейсы в Нячанг. Лететь 10 часов, а билет на ближайшие даты обойдётся примерно в 80 тысяч рублей — как средняя зарплата в городе.
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
0
07.11.2025
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

пожар в электрощитовой
Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
2
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.