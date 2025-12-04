«Нет желания работать!»: В Башкирии техперсонал школ и садов пожаловался на нищенские зарплаты

В Башкирии младший воспитатель заявила, что техперсонал садиков и школ живет на МРОТ без премий и 13-й зарплаты.

В соцсетях появился пост младшего воспитателя детского сада в Башкирии, которая пожаловалась на «нищенские» зарплаты техперсонала и потерю всякого желания работать. По ее словам, проблема с оплатой труда в детских учреждениях назревала годами и теперь вынудила сотрудников обращаться к общественности и властям.

Автор обращения перечислила, что на минимальной ставке сидят младшие воспитатели, повара, их помощники, завхозы, прачки и коридорные работники, а фактически получают лишь МРОТ без каких‑либо премий и без 13‑й зарплаты, в отличие от педагогов. Женщина подчеркивает, что при таком порядке вещей «нет ни малейшей мотивации и желания работать» и просит помощи в решении вопроса справедливой оплаты.

Она напоминает, что именно технический персонал обеспечивает чистоту, стирку, питание и быт в группах, без чего нормальный учебно‑воспитательный процесс был бы попросту невозможен. При этом труд этих людей, по ее оценке, физически тяжелый и крайне востребованный, но фактически оценивается на уровне минимальной планки.

После публикации под постом стали появляться комментарии от других жителей Башкирии, которые подтвердили, что подобная картина наблюдается не только в детских садах, но и в школах района. Одна из местных жительниц по имени Ольга написала, что и в школьных столовых повара и технический персонал остаются без премий и без 13‑й зарплаты, несмотря на высокую нагрузку.

Фон для этих жалоб создают и официальные цифры: с 1 января 2025 года федеральный МРОТ повышен до 22 440 рублей, а в Башкортостане, с учетом региональных коэффициентов, минимальная зарплата для работников должна превышать 25 тысяч рублей в месяц. Однако для техперсонала детсадов и школ эта сумма зачастую становится фактически «потолком», тогда как педагоги могут получать стимулирующие надбавки и годовые выплаты.

News-Bash ранее писал, что с 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 рублей, а с учетом уральского коэффициента в Башкирии гарантированный минимум превысит 31 тысячу рублей. На фоне этих прогнозов сотрудники техслужб детских учреждений опасаются, что формальный рост показателей так и не превратится для них в реальные прибавки, если система доплат не изменится.

На федеральном уровне параллельно обсуждается новая модель оплаты труда педагогов, при которой зарплата воспитателя должна базироваться на кратном размере МРОТ и, по расчетам экспертов, выходить не ниже 56 тысяч рублей, но к техперсоналу эти подходы пока практически не применяются. В то же время в сетевых дискуссиях о зарплатах работников детсадов в Уфе люди жалуются, что на руки многие получают около 20 тысяч при официальной «средней» в районе 48 тысяч, что лишь подогревает разговоры о разрыве между статистикой и реальными доходами.

Дополнительное напряжение создает и сама схема начисления стимулирующих выплат: в Башкирии министерство образования уже анонсировало переход на модель, где 70% зарплаты составляют базовые оклады, а еще 30% — премии и надбавки, которые школы и детсады должны распределять самостоятельно. Работники технических служб опасаются, что при таком подходе именно они будут последними в очереди на стимулирующие выплаты, оставаясь на «голом» МРОТ без ощутимых бонусов за тяжелый труд.