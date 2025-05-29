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Не мыться и вспомнить о друзьях: в Уфе вывесили гениальное объявление об отключении воды

В доме на Рабкоров коммунальщики решили подойти к проблеме горячей воды с юмором.

Пока другие «управляйки» пишут унылые «уведомляем о плановом отключении», здесь развесили плакат с вариантами действий. «Действовать по старинке», «закаляться», «навестить друзей» и просто «не мыться» – каждый пункт с картинками.

объявление об отключении горячей воды
©UfacityNews.ru

Один из жильцов сначала подумал, что это розыгрыш соседей. Но внизу заметил номер УИС и понял – это официоз, только человечный.

«Спасибо за отключение – вспомнил, что у меня есть друг в Деме», – поделился мужчина с UfacityNews.ru. И правда, когда еще вспомнишь о друзьях, если не в момент отключения горячей воды?

ЖКХ Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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