Не мыться и вспомнить о друзьях: в Уфе вывесили гениальное объявление об отключении воды

В доме на Рабкоров коммунальщики решили подойти к проблеме горячей воды с юмором.

Пока другие «управляйки» пишут унылые «уведомляем о плановом отключении», здесь развесили плакат с вариантами действий. «Действовать по старинке», «закаляться», «навестить друзей» и просто «не мыться» – каждый пункт с картинками.

Один из жильцов сначала подумал, что это розыгрыш соседей. Но внизу заметил номер УИС и понял – это официоз, только человечный.

«Спасибо за отключение – вспомнил, что у меня есть друг в Деме», – поделился мужчина с UfacityNews.ru. И правда, когда еще вспомнишь о друзьях, если не в момент отключения горячей воды?