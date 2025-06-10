Названо самое опасное для здоровья место Уфы

Северная промзона Уфы стала рекордсменом по ядовитому воздуху

Башгидрометцентр опубликовал тревожные данные экологического мониторинга столицы республики. Специалисты ведомства провели замеры качества воздуха и выявили наиболее загрязненную точку города.

Антирекорд установил пост наблюдения номер 14 на улице Ульяновых, 57. Именно здесь приборы зарегистрировали максимальные концентрации токсичных соединений среди всех контрольных точек Уфы.

Утром 5 июня анализаторы обнаружили критическое превышение сероводорода — в 1,6 раза выше допустимых значений. Этот газ дает характерный запах тухлых яиц и при продолжительном вдыхании провоцирует раздражение дыхательных путей, головные боли.

Дневные и вечерние замеры того же дня показали аналогичную картину с изопропилбензолом. Концентрация кумола дважды — в 13:00 и 19:00 — превышала санитарные нормативы в полтора раза. Краткосрочное воздействие этого химиката относительно безопасно, однако длительное влияние наносит серьезный ущерб здоровью.

Неслучайно именно северная часть столицы оказалась в эпицентре экологических проблем. Здесь сконцентрированы крупнейшие нефтеперерабатывающие и химические производства региона, которые обеспечивают более 12% российских поставок автомобильного бензина. Орджоникидзевский район включает свыше 200 промышленных предприятий, включая 24 крупных нефтехимических комплекса.