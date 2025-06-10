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Названо самое опасное для здоровья место Уфы

Северная промзона Уфы стала рекордсменом по ядовитому воздуху
выбросы в воздух
©youtube

Башгидрометцентр опубликовал тревожные данные экологического мониторинга столицы республики. Специалисты ведомства провели замеры качества воздуха и выявили наиболее загрязненную точку города.

Антирекорд установил пост наблюдения номер 14 на улице Ульяновых, 57. Именно здесь приборы зарегистрировали максимальные концентрации токсичных соединений среди всех контрольных точек Уфы.

Утром 5 июня анализаторы обнаружили критическое превышение сероводорода — в 1,6 раза выше допустимых значений. Этот газ дает характерный запах тухлых яиц и при продолжительном вдыхании провоцирует раздражение дыхательных путей, головные боли.

Дневные и вечерние замеры того же дня показали аналогичную картину с изопропилбензолом. Концентрация кумола дважды — в 13:00 и 19:00 — превышала санитарные нормативы в полтора раза. Краткосрочное воздействие этого химиката относительно безопасно, однако длительное влияние наносит серьезный ущерб здоровью.

Неслучайно именно северная часть столицы оказалась в эпицентре экологических проблем. Здесь сконцентрированы крупнейшие нефтеперерабатывающие и химические производства региона, которые обеспечивают более 12% российских поставок автомобильного бензина. Орджоникидзевский район включает свыше 200 промышленных предприятий, включая 24 крупных нефтехимических комплекса.

По данным исследований, северный промышленный узел генерирует до 80% всех выбросов в атмосферу Уфы. На долю предприятий этой зоны приходится четверть промышленного производства Башкирии и 42% объемов города.

загрязнение воздуха Уфа экология в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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