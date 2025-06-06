Мороженое в Башкирии подорожало на треть за год

Холодное лакомство в Башкортостане превратилось в дорогое удовольствие, сообщает РБК. Рост стоимости мороженого за двенадцать месяцев составил 23,2 процента, что заметно опережает общероссийские темпы.

Килограмм сливочного десерта, который весной прошлого года обходился покупателям в 555 рублей, сегодня стоит около 700 рублей. Жители столицы республики пострадали больше остальных — в Уфе цены взмыли на 30 процентов.

География ценообразования по региону напоминает лоскутное одеяло. Рекордсменом дороговизны стал Сибай с отметкой 832 рубля за килограмм. А вот нефтекамцам повезло — там стоимость даже слегка просела до 554 рублей.

Разнобой в ценах специалисты связывают с транспортными расходами и присутствием локальных фабрик в некоторых муниципалитетах. Корни подорожания уходят в мировую экономику.

Какао-бобы на международных биржах подскочили на 181 процент за год, что болезненно отразилось на кондитерской отрасли. Параллельно дорожают молочная продукция, сахарный песок и упаковка. Аномально жаркая весна спровоцировала преждевременный ажиотаж покупателей.

Производители предпочитают молчать о структуре затрат, прикрываясь коммерческой тайной. Крупные уфимские заводы, включая «Башкирский холод», отказываются раскрывать калькуляцию себестоимости. Торговые сети перекладывают вину на поставщиков, уверяя, что наценки не повышали.

Парадокс ситуации в том, что производство холодных десертов в регионе продолжает наращиваться. В 2023 году выпуск увеличился на 4,7 процента до 3,5 тысячи тонн. Экономисты видят причину в устойчивом спросе — люди готовы переплачивать за привычное угощение. Однако при сохранении нынешних тенденций к августу килограмм может преодолеть планку в 800 рублей, что сделает продукт недоступным для значительной части населения.