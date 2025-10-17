Минус десятки килограммов и новая жизнь. Что заставило блогера из Башкирии пойти на резекцию желудка и почему она не планирует останавливаться?

Блогерша из Стерлитамака Алия Салаватова решилась на резекцию желудка. Она потеряла вес, но честно говорит: операция — не чудо, а лишь старт.

Блогер Алия Салаватова из Стерлитамака сделала операцию по резекции желудка и существенно похудела. Этот шаг оказался не только про внешние изменения — он поменял всю её жизнь. Для тех, кто ищет быстрые решения, её история будет неожиданно честной и полезной.

Как изменилась жизнь Алии Салаватовой

Алия Салаватова — мама-одиночка, известная своими юмористическими видео о семье, рассказала подписчикам о двух серьёзных операциях: подтяжке лица и резекции желудка. Именно операция на желудке стала решающим «пинком» в борьбе с лишним весом. Но блогер сразу отмечает: никакая операция не принесёт результата без самоконтроля и дисциплины.

Салаватова не скрывает: даже после хирургического вмешательства потерять вес получилось только благодаря постоянному контролю и новому подходу к питанию. Она описывает свой опыт как начало нового образа жизни, а не временное решение. После операции блогер придерживается правильного питания и делится ПП-рецептами со своими подписчиками.

Подробности операции и путь к переменам

Алия открыто рассказала подписчикам о трудностях до и после операции. Она долго боролась с лишним весом, пробовала диеты и тренировки, но видимого результата не было. Как признаётся блогер, лишний вес начал вредить не только самооценке, но и здоровью: постоянная усталость и слабость, снижение качества жизни. Тогда было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Сама операция далась физически проще, чем ожидала Алия. Настоящие сложности возникли в восстановительный период и при смене пищевых привычек. Первое время требовалось есть очень маленькими порциями и строго следить за выбором продуктов.

«Это волшебный пинок. Дальше всё зависит от вас. Желудок растягивается, и без перемены питания результата не будет. Даже после операции надо быть готовым к правильному питанию пожизненно. Сейчас это мой стиль жизни», — рассказала Алия Салаватова своим подписчикам.

Случай Алии может быть полезен тем, кто ищет радикальные способы похудения. Её опыт показывает: бариатрическая операция — не магическое решение, а только начало перемен. Самое главное — изменение в голове и ежедневная работа над собой. Истории других блогеров из Башкирии с похожим опытом подтверждают: важно сохранять здравый подход, не ожидать легких чудес и консультироваться со специалистами.

Ранее Алия продвигала бодипозитив, но со временем призналась, что здоровье важнее принципов. Подобные изменения происходили и с другими публичными личностями региона — например, блогер Миляуша Шайхлисламова тоже рассказывала о радикальном изменении образа жизни и сложностях адаптации после резекции желудка.