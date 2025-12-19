Коммунальщики затопили дома в уфимском Булгаково: после замены труб подвалы ушли под воду на 1,5 метра

В селе Булгаково Уфимского района частные дома затопило водой. Авария произошла после того, как осенью ресурсоснабжающая организация ООО ЖКХ «Шемяк» заменила старые трубы на новые. Одна из магистралей не выдержала давления, и уровень воды в подвалах достиг 1,5 метра, уничтожив имущество жителей.

Ущерб и последствия

Жители коттеджей сообщают о критической ситуации. Вода заполнила цокольные этажи, превратив их в грязные бассейны.

Главная проблема сейчас — сырость. Стены домов уже покрылись черной плесенью, в жилых помещениях стоит стойкий запах затхлости. Нахождение в таких домах становится опасным для здоровья.

Позиция ресурсников и МЧС

Собственники пытались вызвать спасателей, но в МЧС помогать отказались: так как территория частная, владельцам предложили откачивать воду самостоятельно.

Представитель ООО ЖКХ «Шемяк» осмотрел поврежденные участки. По его словам, причина затопления — неисправность оборудования, и компания не считает себя виноватой. Вопрос о компенсации убытков предприятие пока не рассматривает.

Сами подрядчики в частных разговорах признали, что спешили с укладкой коммуникаций. Причина брака — нехватка квалифицированных рабочих и срыв сроков ремонта. Сейчас в домах круглосуточно работают насосы, но вода продолжает прибывать.

Справка: ООО ЖКХ «Шемяк»

Компания обслуживает водоснабжение в крупных поселках Уфимского района (Михайловка, Зубово, Булгаково) с 2009 года.

Выручка : более 200 млн рублей в год.

: более 200 млн рублей в год. Руководство: бывший сотрудник республиканского Министерства ЖКХ Артур Сайетов.

Проблемы с водой в Уфимском районе

Это не первая крупная авария в Булгаково за последнее время.

Октябрь 2025 года: Жители четырех сельсоветов (Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского) остались без воды. Строители ЛЭП повредили водовод, воду пришлось подвозить цистернами.

Июнь 2024 года: В коттеджном поселке «Преображенский» из-за жары и полива огородов давление в трубах падало настолько, что воды не было с обеда до ночи.