Коммунальщики затопили дома в уфимском Булгаково: после замены труб подвалы ушли под воду на 1,5 метра

Ущерб и последствия
Жители коттеджей сообщают о критической ситуации. Вода заполнила цокольные этажи, превратив их в грязные бассейны.
Главная проблема сейчас — сырость. Стены домов уже покрылись черной плесенью, в жилых помещениях стоит стойкий запах затхлости. Нахождение в таких домах становится опасным для здоровья.
Позиция ресурсников и МЧС
Собственники пытались вызвать спасателей, но в МЧС помогать отказались: так как территория частная, владельцам предложили откачивать воду самостоятельно.
Представитель ООО ЖКХ «Шемяк» осмотрел поврежденные участки. По его словам, причина затопления — неисправность оборудования, и компания не считает себя виноватой. Вопрос о компенсации убытков предприятие пока не рассматривает.
Сами подрядчики в частных разговорах признали, что спешили с укладкой коммуникаций. Причина брака — нехватка квалифицированных рабочих и срыв сроков ремонта. Сейчас в домах круглосуточно работают насосы, но вода продолжает прибывать.
Справка: ООО ЖКХ «Шемяк»
Компания обслуживает водоснабжение в крупных поселках Уфимского района (Михайловка, Зубово, Булгаково) с 2009 года.
- Выручка: более 200 млн рублей в год.
- Руководство: бывший сотрудник республиканского Министерства ЖКХ Артур Сайетов.
Проблемы с водой в Уфимском районе
Это не первая крупная авария в Булгаково за последнее время.
Октябрь 2025 года: Жители четырех сельсоветов (Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского) остались без воды. Строители ЛЭП повредили водовод, воду пришлось подвозить цистернами.
Июнь 2024 года: В коттеджном поселке «Преображенский» из-за жары и полива огородов давление в трубах падало настолько, что воды не было с обеда до ночи.