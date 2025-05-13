Когда жители Башкирии начнут получать зарплату в 100 тысяч рублей

Подсчитали — прослезились. РИА Новости выяснило, сколько лет ещё нужно будет работать жителям Башкирии до «зарплаты мечты» в 100 тысяч рублей. Спойлер: половина населения будет копить на айфоны ещё 5 с лишним лет.

В стране вроде как средняя зарплата уже 76,5 тысяч (после налогов), но это как средняя температура по больнице. Реально половина россиян получает меньше 56 тысяч «на руки».

А что в Башкирии? Эксперты поставили республику на скромное 41-е место по динамике роста зарплат. Половина населения сможет похвастаться 100 тысячами в месяц только через 5,3 года. А чтобы три четверти жителей начали так зарабатывать — вообще 8,2 года ждать.

Для контраста: в Ямало-Ненецком округе уже половина населения получает от 100 тысяч и выше. А вот жителям Ингушетии придётся трудиться аж 15,4 года до таких денег.

У нас в редакции, кстати, тоже не все получают по 100 тысяч. Так что будем вместе с вами, дорогие башкортостанцы, считать годы до «достойной жизни». Или может проще на вахту на Ямал рвануть?