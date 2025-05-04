Кислая жизнь: лимоны в Башкирии подорожали на треть

В Башкирии резко подорожали лимоны — жителям республики придется платить на 31% больше за кислый фрукт, сообщает РБК Уфа со ссылкой на «Контур.Маркет».

Если раньше за килограмм цитрусовых в магазине просили 144 рубля, то сейчас ценник переписали до 188 рублей. И это при том, что в среднем по России рост составил «всего» 16%.

Всё из-за турков — они, наши главные поставщики цитрусовых, сократили экспорт из-за неурожая и логистических проблем на фоне санкций. Теперь ищем, кто бы нас спас от лимонного кризиса — посматриваем в сторону Узбекистана.

Интересно, что несмотря на цены, башкортостанцы стали покупать лимоны на 14% больше. То ли иммунитет укрепляют, то ли запасаются впрок.

Абсолютными рекордсменами по росту цен стали Новосибирск (+39%) и Москва (+34%). А вот на юге России всё спокойно — в Краснодарском крае лимоны подорожали всего на 11%.

Похоже, придётся либо раскошеливаться, либо переходить на местную клюкву.