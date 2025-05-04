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Кислая жизнь: лимоны в Башкирии подорожали на треть

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В Башкирии резко подорожали лимоны — жителям республики придется платить на 31% больше за кислый фрукт, сообщает РБК Уфа со ссылкой на «Контур.Маркет».

Если раньше за килограмм цитрусовых в магазине просили 144 рубля, то сейчас ценник переписали до 188 рублей. И это при том, что в среднем по России рост составил «всего» 16%.

Всё из-за турков — они, наши главные поставщики цитрусовых, сократили экспорт из-за неурожая и логистических проблем на фоне санкций. Теперь ищем, кто бы нас спас от лимонного кризиса — посматриваем в сторону Узбекистана.

Интересно, что несмотря на цены, башкортостанцы стали покупать лимоны на 14% больше. То ли иммунитет укрепляют, то ли запасаются впрок.

Абсолютными рекордсменами по росту цен стали Новосибирск (+39%) и Москва (+34%). А вот на юге России всё спокойно — в Краснодарском крае лимоны подорожали всего на 11%.

Похоже, придётся либо раскошеливаться, либо переходить на местную клюкву.

цены на продукты
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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