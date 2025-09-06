0
Из-за оттока молодежи в Башкирии обрушились цены на жилье в райцентрах

В башкирской глубинке квартиры распродают по 150–200 тысяч рублей, но покупателей нет. Молодёжь уезжает в Уфу, а в сёлах остались пустые дома без работы и больниц.
многоквартирный дом с лоджией
Башкирская провинция рискует превратиться в декорации для фильма о постапокалипсисе. Целые посёлки могут стать призраками. Причина — удивительный парадокс, который отмечают эксперты по всей республике.

В небольших городах и сёлах ценники на жильё упали до абсурдных отметок. Двухкомнатную квартиру в панельном доме теперь можно приобрести за 200–300 тысяч рублей. Некоторые лоты на досках объявлений уходят и вовсе по 150 тысяч — это дешевле, чем старенькая «Лада».

Продавцы не скрывают, что в купленное жильё придётся вложиться. Ремонт нужен почти везде, зато с документами, как правило, полный порядок. Местные жители даже шутят, что квартиры можно скупать пачками, ведь они всё равно простаивают без дела.

Корень проблемы, по мнению аналитиков, кроется в массовом оттоке молодёжи. Все стремятся в Уфу или другие мегаполисы в поисках работы и лучшей жизни. Из-за этого спрос на квадратные метры в глубинке упал практически до нуля, и низкая цена уже не является решающим аргументом. Ведь вместе с дешёвыми метрами новый владелец получает полный набор проблем вымирающего района. Это настоящая социальная пустыня: ни стабильной работы, ни современных больниц, ни хороших школ для детей. Жить постоянно в таких условиях решаются немногие.

Покупатели на такое специфическое жильё всё же находятся. Как рассказывают сельчане, чаще всего это приезжие вахтовики или городские жители, ищущие дешёвую дачу. Для них это отличный способ бюджетно обустроить летний отдых с огородом.

Пока провинция распродаёт метры за бесценок, в столице республики картина совершенно иная. По данным News-Bash, в июле 2025 года цены на новостройки в Уфе хоть и немного снизились, но средний чек на квартиру составил 7,4 миллиона рублей.

При этом, если смотреть на частные дома, то по итогам первого полугодия 2025 года в Башкирии их средняя стоимость даже выросла на 1,5%, достигнув отметки почти в 6,2 миллиона рублей.

