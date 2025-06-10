Где в Башкирии зарабатывают больше всего: официальный рейтинг городов и районов

Средний заработок башкортостанцев за январь-март составил 68 848 рублей, прибавив к прошлогоднему уровню 10,6 процента. Однако за этой цифрой скрывается настоящая пропасть между муниципалитетами.

Абсолютным чемпионом стал Уфимский район с показателем 90 128 рублей — рост составил 4,8 процента. Следом расположились Хайбуллинский район (89 365 рублей) и столица республики Уфа (87 269 рублей). Замыкают десятку лидеров Благовещенский район, Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Бураевский район, Агидель и Калтасинский район.

Противоположную картину демонстрируют аутсайдеры рейтинга. Бурзянский район показал минимальный результат — 39 194 рубля, что в 2,3 раза меньше лидера. Ненамного лучше ситуация в Стерлибашевском (43 372 рубля), Зианчуринском (43 719 рублей), Бакалинском (44 337 рублей) и Федоровском (44 956 рублей) районах.

Разрыв между самым богатым и самым бедным муниципалитетом превысил 130 процентов, что говорит о неравномерном экономическом развитии территорий. Подобная дифференциация характерна для многих российских регионов, где промышленные центры значительно опережают сельские районы.