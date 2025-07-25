Деревню Кабаково в Башкирии, где массово рождаются близнецы, показали на всю страну. Сюжет о местном феномене вышел в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»

Жители башкирской деревни Кабаково теперь знаменитости федерального масштаба. Накануне, 25 июля, о них рассказали в программе «Прямой эфир», которая транслировалась на телеканале «Россия 1». Причина такого внимания — аномально высокое число близнецов, рождающихся в этом селе.

Кармаскалинский район и раньше был известен в республике, но теперь о его феномене знает вся Россия. В Кабаково, как утверждается, двойни и близняшки появляются на свет с удивительной регулярностью, что превратило обычную деревню в объект всеобщего интереса.

Телевизионщики решили разобраться в ситуации и посвятили этому целый сюжет. В эфире показали самих жителей, их семьи и быт. Теперь вся страна гадает, в чём секрет: в воде, в воздухе или в какой-то местной магии.