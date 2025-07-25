Деревню Кабаково в Башкирии, где массово рождаются близнецы, показали на всю страну. Сюжет о местном феномене вышел в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ©телеканал Россия 1
Жители башкирской деревни Кабаково теперь знаменитости федерального масштаба. Накануне, 25 июля, о них рассказали в программе «Прямой эфир», которая транслировалась на телеканале «Россия 1». Причина такого внимания — аномально высокое число близнецов, рождающихся в этом селе.
Кармаскалинский район и раньше был известен в республике, но теперь о его феномене знает вся Россия. В Кабаково, как утверждается, двойни и близняшки появляются на свет с удивительной регулярностью, что превратило обычную деревню в объект всеобщего интереса.
Телевизионщики решили разобраться в ситуации и посвятили этому целый сюжет. В эфире показали самих жителей, их семьи и быт. Теперь вся страна гадает, в чём секрет: в воде, в воздухе или в какой-то местной магии.
- Насколько на самом деле аномально число близнецов в Кабаково? Есть конкретные цифры?
Да, цифры действительно впечатляют. В селе с населением около 3000 человек проживает, по разным данным, от 20 до 37 пар близнецов. При этом средняя частота рождения двойняшек в России составляет примерно 1-1,5% от всех родов. В Кабаково этот показатель как минимум в 10 раз выше, что делает его настоящим феноменом.
- Так в чём же секрет? Есть научное объяснение?
По мнению генетиков, это классический «эффект основателя». Вероятно, деревню основало несколько семей, в которых была генетическая предрасположенность к многоплодной беременности. Из-за того что жители редко покидали родное село и создавали семьи внутри своей общины, этот ген закрепился и стал проявляться гораздо чаще, чем в среднем по популяции.
- А что говорят сами жители? У них есть свои версии?
Конечно, и они гораздо романтичнее. Главная местная легенда связана с «волшебным родником» на окраине села. Многие кабаковцы уверены, что именно вода из этого источника способствует рождению близнецов. Женщины, мечтающие о двойне, специально приходят к нему напиться.
- Этот феномен — недавнее явление?
Нет, это многолетняя, если не вековая, история. Старожилы деревни рассказывают, что близнецы в Кабаково рождались всегда, и в их детстве двойняшек на улицах было не меньше, чем сейчас. Это подтверждает научную теорию о генетической предрасположенности, передающейся из поколения в поколение.
- Кабаково — единственная такая деревня в мире?
Нет, подобные «столицы близнецов» есть и в других странах, и все они вызывают интерес у учёных. Самые известные примеры — это село Великая Копаня в Закарпатье (Украина) и город Кандиду-Годой в Бразилии. В обоих случаях главной причиной феномена также считается «эффект основателя» и генетическая изолированность.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.