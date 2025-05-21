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Двор в Уфе затопило по колено

©t.me/utvufa

Уфимцы с улицы 50-летия Октября теперь живут как в Венеции — только вместо романтики с гондолами у них болото во дворе. Ньюс-Баш стало известно, что прорыв трубы уже вторые сутки превращает жизнь людей в водное приключение.

Всё началось вчера утром: во дворе забил скромный «фонтанчик». Жители сразу забили тревогу и вызвали «Уфаводоканал». Работники приехали, поковырялись для галочки — и уехали.

затопило двор
©t.me/utvufa

За сутки ситуация стала только хуже. Теперь двор — это натуральное озеро, а местные вынуждены держать резиновые сапоги наготове — иначе до своей же машины не добраться.

— Из дома выйти невозможно. Весь двор в воде. Приходится ходить в резиновых сапогах, чтобы хотя бы добраться до машины, — жалуется местная жительница Людмила.

В «Уфаводоканале» сообщили, что «в курсе проблемы» и обещают прислать аварийную бригаду сегодня.

коммунальная авария Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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