Двор в Уфе затопило по колено

Уфимцы с улицы 50-летия Октября теперь живут как в Венеции — только вместо романтики с гондолами у них болото во дворе. Ньюс-Баш стало известно, что прорыв трубы уже вторые сутки превращает жизнь людей в водное приключение.

Всё началось вчера утром: во дворе забил скромный «фонтанчик». Жители сразу забили тревогу и вызвали «Уфаводоканал». Работники приехали, поковырялись для галочки — и уехали.

За сутки ситуация стала только хуже. Теперь двор — это натуральное озеро, а местные вынуждены держать резиновые сапоги наготове — иначе до своей же машины не добраться.

— Из дома выйти невозможно. Весь двор в воде. Приходится ходить в резиновых сапогах, чтобы хотя бы добраться до машины, — жалуется местная жительница Людмила.

В «Уфаводоканале» сообщили, что «в курсе проблемы» и обещают прислать аварийную бригаду сегодня.