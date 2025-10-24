1
11 часов
Жизнь

Дрова вместо газа: почему жители деревень в Башкирии отключают котлы уже этой зимой

Жители сёл Башкирии массово уходят с газа на дрова: тарифы выросли, подключение дорого, а печь — проще и надёжнее.
огонь из комфорки
©rutube

Жители сельских районов Башкортостана всё чаще отказываются от газового отопления и переходят обратно на дрова. Этот тренд набирает обороты на фоне резкого роста тарифов на коммунальные услуги и увеличения расходов на газификацию.

Содержание
  1. Почему жители отказываются от газа
  2. Сколько стоит альтернатива
  3. Программа газификации в Башкирии

Почему жители отказываются от газа

С 1 июля 2025 года тарифы на газоснабжение в Башкирии выросли на 10,3%. Стоимость кубометра газа для отопления достигла 8045,37 рублей за 1000 кубометров. Тарифы на централизованное отопление подскочили еще сильнее: за полгода гигакалория подорожала более чем на 460 рублей и достигла 3292-3295 рублей. Общий рост тарифов ЖКХ в регионе составил 14,6%.

Многие сельские жители считают, что дрова экономичнее газа. Заготовка дров обходится дешевле, особенно для семей с несколькими детьми. При этом программа догазификации, хотя и предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, требует от владельцев домов оплаты внутридомового оборудования и его обслуживания.

Сколько стоит альтернатива

Дрова оказались доступнее дорогого газа. Установка газового оборудования требует серьезных вложений — котел, плита, счетчик, трубы обходятся в десятки тысяч рублей. Для многодетных семей расходы на подключение к газовой сети достигали 447 тысяч рублей. Дровяное отопление не требует таких инвестиций — достаточно печи и запаса топлива.

В некоторых районах Башкирии жители, однако, сталкиваются и с нехваткой дров из-за логистических проблем. В деревне Атамановка Караидельского района отсутствует газ, а доставка дров ограничена из-за высоких затрат на переправу. Тем не менее сельчане выбирают этот вариант как более выгодный.

Программа газификации в Башкирии

Республика активно реализует программу газификации совместно с «Газпромом» с инвестициями 26,9 миллиардов рублей. С 2021 года подключили более 16 тысяч домов. Глава Башкортостана Радий Хабиров называл появление газа в деревнях «большим событием». Власти обещали, что расходы на отопление снизятся втрое по сравнению с дровами.

Однако реальность оказалась иной. Рост тарифов на теплоснабжение составил 16,1%, на газоснабжение — 10,3%. Семьи, которые еще недавно радовались подключению к газу, теперь подсчитывают убытки. Программа догазификации позволяла бесплатно проводить газопровод до границы участка. Но это не компенсировало растущие счета за отопление.

В некоторых деревнях газификация до сих пор не завершена. Жители деревни Даутларово Бураевского района ждут подключения — оборудование привезли еще в октябре, но из-за бездорожья не смогли доставить. Полная газификация ожидается только к концу 2026 года. Пока люди продолжают отапливать дома дровами, как делали это десятилетиями.

Похожие записи
0
24.10.2025
Новости

После майского скачка — новый: в Башкирии предложили повысить тарифы на капремонт

многоквартирный дом
Министерство ЖКХ Башкирии планирует повысить взносы на капремонт с 2026 года. Счет за квартиру вырастет на 5,36%, а регулярные индексации станут нормой.
0
02.10.2025
Новости

Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

складирование мусора
Российский экологический оператор прогнозирует десятикратный рост тарифов на вывоз мусора. Причина — острый дефицит перерабатывающих заводов и мест для полигонов.
0
29.09.2025
Новости

В Башкирии зафиксировали взрывной рост жалоб на отсутствие отопления

радиатор отопления
Жители Башкирии массово жалуются на холодные батареи. Лидерами антирейтинга стали Уфа, Салават и Белорецкий район. Число обращений в Центр управления республикой выросло на 11%.
0
21.09.2025
Новости

Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

отопление
В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.
0
19.09.2025
Новости

В России хотят изменить правила для начала отопительного сезона

мужчина греется возле радиатора отопления
В Госдуме предложили включать отопление не всем сразу. Сначала тепло дадут старым домам, а новостройкам — в последнюю очередь. Идея потребует полной модернизации изношенных сетей.
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии требуют включить отопление, за которое уже заплатили

котенок сидящий на радиаторе отопления
Жители села Месягутово в Башкирии возмущены — в квартирах холод, а счета за отопление уже пришли. Коммунальщики ссылаются на плановые ремонты, но люди, особенно с маленькими детьми, требуют немедленно дать тепло.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.