Дрова вместо газа: почему жители деревень в Башкирии отключают котлы уже этой зимой

Жители сёл Башкирии массово уходят с газа на дрова: тарифы выросли, подключение дорого, а печь — проще и надёжнее.

Жители сельских районов Башкортостана всё чаще отказываются от газового отопления и переходят обратно на дрова. Этот тренд набирает обороты на фоне резкого роста тарифов на коммунальные услуги и увеличения расходов на газификацию.

Почему жители отказываются от газа

С 1 июля 2025 года тарифы на газоснабжение в Башкирии выросли на 10,3%. Стоимость кубометра газа для отопления достигла 8045,37 рублей за 1000 кубометров. Тарифы на централизованное отопление подскочили еще сильнее: за полгода гигакалория подорожала более чем на 460 рублей и достигла 3292-3295 рублей. Общий рост тарифов ЖКХ в регионе составил 14,6%.

Многие сельские жители считают, что дрова экономичнее газа. Заготовка дров обходится дешевле, особенно для семей с несколькими детьми. При этом программа догазификации, хотя и предусматривает бесплатное подведение газа до границ участка, требует от владельцев домов оплаты внутридомового оборудования и его обслуживания.

Сколько стоит альтернатива

Дрова оказались доступнее дорогого газа. Установка газового оборудования требует серьезных вложений — котел, плита, счетчик, трубы обходятся в десятки тысяч рублей. Для многодетных семей расходы на подключение к газовой сети достигали 447 тысяч рублей. Дровяное отопление не требует таких инвестиций — достаточно печи и запаса топлива.

В некоторых районах Башкирии жители, однако, сталкиваются и с нехваткой дров из-за логистических проблем. В деревне Атамановка Караидельского района отсутствует газ, а доставка дров ограничена из-за высоких затрат на переправу. Тем не менее сельчане выбирают этот вариант как более выгодный.

Программа газификации в Башкирии

Республика активно реализует программу газификации совместно с «Газпромом» с инвестициями 26,9 миллиардов рублей. С 2021 года подключили более 16 тысяч домов. Глава Башкортостана Радий Хабиров называл появление газа в деревнях «большим событием». Власти обещали, что расходы на отопление снизятся втрое по сравнению с дровами.

Однако реальность оказалась иной. Рост тарифов на теплоснабжение составил 16,1%, на газоснабжение — 10,3%. Семьи, которые еще недавно радовались подключению к газу, теперь подсчитывают убытки. Программа догазификации позволяла бесплатно проводить газопровод до границы участка. Но это не компенсировало растущие счета за отопление.