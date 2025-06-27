Доходы в Башкирии рухнули в 2 раза на фоне средних по стране

Как сообщил в Telegram-канал экономист Рустем Шайахметов, среднедушевые денежные доходы в Башкортостане в первом квартале 2025 года составили 47,4 тысячи рублей в месяц. По этому показателю республика занимает 47-е место среди регионов России и 6-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Средний показатель по России достигает 61,8 тысячи рублей, а по ПФО — 49,2 тысячи рублей. Таким образом, доходы населения Башкирии составляют всего 76,7% от общероссийского уровня. Экономист отмечает, что в 2011 году этот разрыв был вдвое меньше: доходы жителей Башкирии отставали от среднего по России на 8,2%.

Ситуация изменилась и внутри ПФО: если в 2011 году доходы жителей Башкирии превышали средний показатель по округу на 10,4%, то к 2025 году они стали на 3,7% ниже. Среди лидеров по доходам в ПФО выделяются Татарстан (61,4 тысячи рублей) и Нижегородская область (61 тысяча рублей). Доходы в Башкортостане на 23% ниже, чем в этих регионах, а также меньше, чем в Самарской области, Пермском крае и Удмуртии.

Среди аутсайдеров ПФО по доходам оказались Саратовская область (36,6 тысячи рублей), Марий Эл (38 тысяч рублей) и Чувашия (38,5 тысячи рублей).

Тем временем, республиканский бюджет Башкирии на 2025 год также претерпел изменения. В конце мая 2025 года дефицит бюджета был увеличен на 5,8 млрд рублей, достигнув 9,8 млрд рублей. Доходы бюджета незначительно выросли — на 90 млн рублей до 337,6 млрд рублей, в то время как расходы увеличились на 5,9 млрд рублей, составив 347,4 млрд рублей. Основное увеличение расходов связано с мерами социальной поддержки участников СВО и их семей, а также выплатами гражданам со статусом «дети войны».

В декабре 2024 года парламент Башкирии принял бюджет на 2025 год с изначальным дефицитом в 4 млрд рублей. Объём доходов тогда был запланирован на уровне 337,5 млрд рублей, а расходов — 341,5 млрд рублей. Финансовая помощь из федерального бюджета Башкортостану на 2025 год составит 81,5 млрд рублей, что на 12,6 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Эти дополнительные средства направят на образование, здравоохранение, ЖКХ и пассажирские перевозки. Увеличение собственных доходов региона обеспечат акцизы на нефтепродукты, которые принесут дополнительные 2 млрд рублей, но при этом прогнозируется снижение поступлений от штрафов за нарушение ПДД на 0,8 млрд рублей.