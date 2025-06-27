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Доходы в Башкирии рухнули в 2 раза на фоне средних по стране

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Как сообщил в Telegram-канал экономист Рустем Шайахметов, среднедушевые денежные доходы в Башкортостане в первом квартале 2025 года составили 47,4 тысячи рублей в месяц. По этому показателю республика занимает 47-е место среди регионов России и 6-е место в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Средний показатель по России достигает 61,8 тысячи рублей, а по ПФО — 49,2 тысячи рублей. Таким образом, доходы населения Башкирии составляют всего 76,7% от общероссийского уровня. Экономист отмечает, что в 2011 году этот разрыв был вдвое меньше: доходы жителей Башкирии отставали от среднего по России на 8,2%.

Ситуация изменилась и внутри ПФО: если в 2011 году доходы жителей Башкирии превышали средний показатель по округу на 10,4%, то к 2025 году они стали на 3,7% ниже. Среди лидеров по доходам в ПФО выделяются Татарстан (61,4 тысячи рублей) и Нижегородская область (61 тысяча рублей). Доходы в Башкортостане на 23% ниже, чем в этих регионах, а также меньше, чем в Самарской области, Пермском крае и Удмуртии.

Среди аутсайдеров ПФО по доходам оказались Саратовская область (36,6 тысячи рублей), Марий Эл (38 тысяч рублей) и Чувашия (38,5 тысячи рублей).

Тем временем, республиканский бюджет Башкирии на 2025 год также претерпел изменения. В конце мая 2025 года дефицит бюджета был увеличен на 5,8 млрд рублей, достигнув 9,8 млрд рублей. Доходы бюджета незначительно выросли — на 90 млн рублей до 337,6 млрд рублей, в то время как расходы увеличились на 5,9 млрд рублей, составив 347,4 млрд рублей. Основное увеличение расходов связано с мерами социальной поддержки участников СВО и их семей, а также выплатами гражданам со статусом «дети войны».

В декабре 2024 года парламент Башкирии принял бюджет на 2025 год с изначальным дефицитом в 4 млрд рублей. Объём доходов тогда был запланирован на уровне 337,5 млрд рублей, а расходов — 341,5 млрд рублей. Финансовая помощь из федерального бюджета Башкортостану на 2025 год составит 81,5 млрд рублей, что на 12,6 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Эти дополнительные средства направят на образование, здравоохранение, ЖКХ и пассажирские перевозки. Увеличение собственных доходов региона обеспечат акцизы на нефтепродукты, которые принесут дополнительные 2 млрд рублей, но при этом прогнозируется снижение поступлений от штрафов за нарушение ПДД на 0,8 млрд рублей.

Почему доходы в Башкирии так сильно отстают от средних по стране?
Простыми словами, экономика республики сильно зависит от нефтехимии и добычи сырья. Цены на эту продукцию нестабильны, а новых высокооплачиваемых рабочих мест в других сферах, вроде IT или высокотехнологичного производства, создаётся не так много, как у регионов-лидеров. В итоге, пока другие растут за счёт новых технологий, Башкирия немного топчется на месте.
А откуда вообще берутся доходы региона, из чего складывается бюджет?
Бюджет любого региона, включая Башкирию, — это как кошелёк, который пополняется из трёх основных карманов. Первый и самый главный — налоговые доходы: налог на доходы физлиц (НДФЛ), налог на прибыль компаний, акцизы и другие. Второй — неналоговые поступления, то есть доходы от использования госимущества (например, аренда), штрафы и различные платежи. Третий — это безвозмездная помощь из федерального центра: дотации, субсидии и субвенции на конкретные цели.
И что, теперь всё будет только хуже?
Не обязательно. Ситуация сложная, но не безнадёжная. Многое будет зависеть от того, сможет ли республика привлечь новые инвестиции, диверсифицировать экономику и создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Если этого не произойдёт, то отставание от более динамичных регионов может продолжиться.
Есть ли хоть какие-то плюсы или позитивные моменты в экономике?
Парадоксально, но да. Один из главных факторов роста зарплат по всей России в последнее время — это острый дефицит кадров. Компании вынуждены бороться за сотрудников и повышать им зарплаты, чтобы удержать ценных специалистов. Этот тренд, хоть и не перекрывает общего отставания, всё же заставляет работодателей в Башкирии тоже поднимать оклады, что является плюсом для самих работников.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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