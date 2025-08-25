Главная » Жизнь
Добраться до мёртвых в Уфе оказалось испытанием для живых

Жители Уфы вынуждены ждать редкий автобус до Южного кладбища прямо на земле. Пока в центре города планируют ставить «умные» павильоны, люди сидят у забора.
В Уфе посетители Южного кладбища вынуждены ждать общественный транспорт без элементарных удобств. У въезда нет ни скамеек, ни навеса, поэтому в жару и дождь люди сидят прямо на асфальте у забора. Об этом сообщили очевидцы в городских телеграм-каналах.

Добраться до Южного кладбища без личной машины — сложно. Автобус №30 ходит сюда только по выходным. Те, кто приезжает навестить могилы родных, не могут укрыться от непогоды или отдохнуть в ожидании транспорта. Для многих, особенно для пожилых, это становится настоящим испытанием. Вызвать такси — не выход, так как поездка для большинства слишком дорогая.

Ситуация вызвала волну возмущения в соцсетях. Люди считают, что городские власти обязаны обеспечить нормальную транспортную доступность таких важных объектов.

Комментаторы отмечают, что это системная проблема. Похожая ситуация сложилась и с Северным кладбищем, куда также трудно добираться. Некоторые проводят параллель с другими городскими тратами:

«На украшения деньги есть, а на остановку для людей — нет».

Проблему видят и в масштабах республики: в сёлах дети часто ждут школьный автобус под открытым небом.

Южное кладбище — одно из крупнейших в Уфе, оно действует с 1977 года. Здесь расположен мемориал «Скорбящая мать» в память о жертвах авиакатастрофы над Боденским озером 2002 года.

