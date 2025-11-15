«‎Держитесь за стулья»: Хабиров предложил уфимцам заводы вместо вахты, но зарплаты вызвали споры

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два крупных завода — УМПО и Туймазинский завод бетоновозов — как альтернативу для тех, кто ищет заработок на северах. Журналисты нашли там вакансии с зарплатой до ₽100 тысяч, однако почти 90% опрошенных уфимцев считают такие деньги «копейками» и не готовы менять вахту на «счастье работать дома».

В Башкирии разгорелся спор о реальных зарплатах на местных промышленных гигантах. Поводом стало заявление главы региона Радия Хабирова, который ответил на вопрос о большом количестве жителей, уезжающих на заработки вахтовым методом. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) и Туймазинский завод бетоновозов.

По данным журналистов UFA1.RU, на УМПО действительно есть вакансии с зарплатой от ₽95 тысяч, а в Туймазах специалистам предлагают от 35 до 100 тысяч ₽. Однако сам Хабиров признал, что конкурировать с северными заработками республика пока не может.

Радий Фаритович Хабиров Глава Республики Башкортостан «Но Сибирь тоже кто-то должен осваивать. Такую зарплату мы не можем им предложить».

Предложение властей вызвало бурную реакцию у жителей. Опрос на портале показал, что 89% читателей считают заводские зарплаты низкими. В комментариях мнения разделились.

«Копейки платят», — коротко возразил один из пользователей. «Достойная зарплата для наших цен, все доступно», — парировал другой.

Некоторые комментаторы и вовсе обвинили недовольных в лени.

Особенно острой темой стала покупка жилья. Один из жителей заявил, что «при Хабирове на квартиру можно накопить с нуля за 2 года», намекая на рост доходов. В ответ другой уфимец привел расчет по ипотеке на «двушку» в старом доме: при первоначальном взносе в 1,5 миллиона рублей ежемесячный платеж составит 60 тысяч на 20 лет.

Дискуссию подытожил резкий комментарий одного из читателей, адресованный всем, кто недоволен условиями: