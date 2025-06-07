Башстат зафиксировал обвал цен на семь продуктов в Башкирии

Башкортостанстат сообщил о снижении цен на востребованные продукты питания. Данные охватывают период с 26 мая по 2 июня текущего года.

Самое заметное падение коснулось свежих овощей. Помидоры подешевели на 7,82 процента до 173,82 рубля за килограмм. Огурцы опустились в цене на 5,71 процента до 87,76 рубля.

Экзотические фрукты тоже стали доступнее покупателям. Бананы подешевели на 3,81 рубля и теперь стоят 151,59 рубля за кило.

Традиционные продукты показали умеренное удешевление. Белокочанная капуста упала на 2,15 процента до 64,44 рубля. Десяток куриных яиц теперь обойдется в 71,41 рубля — на два процента меньше.

Репчатый лук снизился на 1,83 процента до 63,62 рубля за килограмм. Детское питание в виде фруктово-ягодных консервов подешевело на 1,45 процента до 523,44 рубля.