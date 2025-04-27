«Башнефть» повысила цены на топливо в седьмой раз с начала года

С конца 2024 года 95-й бензин вырос на 1,7 руб.

Заправиться на АЗС «Башнефть» стало ещё дороже — компания «Башнефть-Розница» 27 апреля в очередной раз повысила цены на практически все виды топлива.

«Девяносто второй» теперь обойдётся в 55,05 рубля — плюс 10 копеек. За его улучшенную версию ATUM придётся отдать 56,15 рубля — тоже на 10 копеек больше.

«Девяносто пятый» прибавил 20 копеек и достиг отметки в 59 рублей, а его версия ATUM теперь стоит 60,05 рубля.

Ощутимее всего ударило по карману владельцев дизельных авто — солярка подорожала на 20 копеек и теперь стоит 68,20 рубля. Только АИ-100 остался без изменений — 80,65 рубля.

Подорожание происходит уже в седьмой раз с начала 2025 года. За четыре месяца АИ-95 и ATUM-95 выросли в цене на 1,7 рубля, АИ-92 и ATUM-92 — на 1,4 рубля, а дизтопливо — на 1 рубль.

— Такими темпами, если не к концу, то в начале следующего года 70 руб за 95 атум, — возмущается в соцсетях пользователь с ником R Y.

— Кто-нибудь, остановит их..!? — вопрошает A.А.

— Когда остановят это беспредел, — спрашивает Фидан Б.