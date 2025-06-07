Башкирские заправки вновь повысили цены на бензин

Росстат зафиксировал очередной скачок стоимости горючего в Башкортостане. Ведомство опубликовало данные за период с 27 мая по 2 июня текущего года.

Средний ценник на заправках региона вырос до отметки 58,10 рубля за литр. Прибавка составила 3 копейки.

Массовое подорожание затронуло популярные марки топлива. Девяносто второй бензин теперь обходится автомобилистам в 55,74 рубля, что на 3 копейки дороже прежнего.

Девяносто пятый также прибавил аналогичную сумму и достиг планки 60,18 рубля. А вот владельцы премиальных авто получили настоящий сюрприз — АИ-98 взлетел сразу на 53 копейки до 82,78 рубля за литр.

Единственным исключением стала солярка, которая словно заморозилась на уровне 68,62 рубля. Дизельное топливо не изменило стоимость за всю неделю наблюдений.

Башкирия оказалась в компании 58 российских регионов, где заправщики решили поднять расценки. По всей стране средний чек за литр бензина достиг 59,9 рубля.