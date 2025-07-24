В России распространяется новый штамм ковида «Стратус»: им заразились уже 114 человек

В России выявили новый штамм ковида XFG, он же «Стратус». Очень заразный, но в основном протекает легко. Главный его симптом — осиплость голоса

В России зафиксировали более сотни случаев заражения новой версией коронавируса. Как сообщает Роспотребнадзор, гибридный штамм под названием «Стратус» (или XFG по-научному) активно расползается по стране, и большинство заболевших приходится на Москву.

Вирус-гибрид — это результат слияния двух других подвариантов ковида, от которых он унаследовал высокую заразность. Первый случай в России зафиксировали ещё в конце апреля 2025 года.

Главный симпотом нового штамма — характерная сиплость или полная пропажа голоса. Кроме этого, симптомы похожи на обычную простуду: может быть боль в горле, сильная головная боль и температура. Тяжёлого течения болезни, по словам специалистов, вирус не вызывает.

География распространения уже обширна. Помимо столичного региона, на который приходится 54% всех случаев, «Стратус» добрался до Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на быстрое распространение, Всемирная организация здравоохранения пока присвоила ему статус «варианта под наблюдением».

Чиновники от здравоохранения пока оценивают риски для населения как низкие. Паниковать не призывают, но и расслабляться не советуют. Маски доставать пока не просят.

По мнению экспертов, реальное число заболевших может быть выше официальных данных, так как многие переносят болезнь на ногах и не обращаются к врачам. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко отметил, что штамм хоть и более заразный, но по тяжести течения умеренный.