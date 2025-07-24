В России распространяется новый штамм ковида «Стратус»: им заразились уже 114 человек

В России выявили новый штамм ковида XFG, он же «Стратус». Очень заразный, но в основном протекает легко. Главный его симптом — осиплость голоса ©Imagen
В России зафиксировали более сотни случаев заражения новой версией коронавируса. Как сообщает Роспотребнадзор, гибридный штамм под названием «Стратус» (или XFG по-научному) активно расползается по стране, и большинство заболевших приходится на Москву.
Вирус-гибрид — это результат слияния двух других подвариантов ковида, от которых он унаследовал высокую заразность. Первый случай в России зафиксировали ещё в конце апреля 2025 года.
Главный симпотом нового штамма — характерная сиплость или полная пропажа голоса. Кроме этого, симптомы похожи на обычную простуду: может быть боль в горле, сильная головная боль и температура. Тяжёлого течения болезни, по словам специалистов, вирус не вызывает.
География распространения уже обширна. Помимо столичного региона, на который приходится 54% всех случаев, «Стратус» добрался до Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на быстрое распространение, Всемирная организация здравоохранения пока присвоила ему статус «варианта под наблюдением».
Чиновники от здравоохранения пока оценивают риски для населения как низкие. Паниковать не призывают, но и расслабляться не советуют. Маски доставать пока не просят.
По мнению экспертов, реальное число заболевших может быть выше официальных данных, так как многие переносят болезнь на ногах и не обращаются к врачам. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко отметил, что штамм хоть и более заразный, но по тяжести течения умеренный.
- Что значит «рекомбинантный» штамм? Вирус мутировал?
Не совсем. «Стратус» (XFG) — это не классическая мутация, а рекомбинант, или гибрид. Он возник в результате слияния двух других подвариантов «Омикрона» — LF.7 и LP.8.1.2. Проще говоря, два разных вируса инфицировали одну клетку и обменялись генетическим материалом, создав новую версию. Именно от своих «родителей» он унаследовал высокую скорость распространения.
- Потеря голоса — это главный и единственный симптом?
Это самый характерный, но не единственный симптом. Помимо осиплости или сиплости голоса, заболевание проявляется как обычная простуда или ОРВИ. Среди других частых симптомов:
Сильная боль и першение в горле.
Высокая температура, в некоторых случаях до 40 градусов.
Сильная головная боль.
Общая слабость, ломота в теле, озноб.
- Этот штамм появился в России?
Нет, он импортирован. Впервые вариант XFG был зафиксирован в Канаде 27 января 2025 года. В России первый случай обнаружили позже, 24 апреля 2025 года. К лету штамм уже активно циркулировал в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе, включая Великобританию и Гондурас.
- Как лечиться, если я подозреваю у себя «Стратус»?
Поскольку заболевание в основном протекает в лёгкой форме, специфическое лечение не требуется. Подход такой же, как при обычной простуде: обильное питьё, покой и при необходимости — симптоматические средства от температуры или боли в горле. Однако при любом проявлении ОРВИ врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и не заниматься самолечением.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.