Коронавирус

Ковид атакует россиян с новой силой: что скрывают штаммы «Стратус» и «Нимбус»

Этой осенью россияне столкнутся с новыми штаммами ковида — «Стратус» и «Нимбус». Врачи предупреждают: несмотря на кажущуюся легкость, главная угроза кроется не в симптомах, а в тяжелых последствиях.
девушка лежит с простудой
©Imagen

Россиян этой осенью ждет новая волна коронавируса, вызванная двумя штаммами — «Стратус» и «Нимбус». По данным «Известий», медики предупреждают о скрытой опасности мутаций, которые могут привести к смертельным осложнениям даже при легком течении болезни.

Вирус, по словам экспертов, затаился, как хищник в засаде, и подбирает ключи к нашему иммунитету. Хотя Роспотребнадзор перевел COVID в разряд сезонных ОРВИ, а тяжелые пневмонии ушли в прошлое, это лишь видимое затишье. Специалисты считают, что вирусу невыгодно быть смертельным, чтобы дольше циркулировать в популяции и атаковать в самый неожиданный момент.

Главное отличие новых штаммов — в их симптоматике. «Стратус» (XFG) бьет по голосовым связкам: у 70% зараженных уже на второй день появляется сильная осиплость, иногда голос пропадает полностью. «Нимбус» (NB.1.8.1) проявляется резкой, «режущей» болью в горле. Оба варианта очень заразны, но в остальном напоминают обычную простуду.

Настоящая опасность, по мнению врачей, скрывается в постковидном синдроме. Даже после легкой формы болезни могут развиться длительная слабость, одышка и проблемы с концентрацией. Самые грозные последствия — тромбозы. Закупорка легочной артерии кровяным сгустком может привести к смертельному исходу.

Эффективной защитой медики по-прежнему называют вакцинацию. Существующие препараты адаптированы под варианты «Омикрона» и, как сообщается, работают против «Стратуса» и «Нимбуса».

Согласно статистике ВОЗ на конец мая 2025 года, вариант «Стратус» (XFG) уже занимал второе место по распространенности в мире, составляя 22,7% от всех выявленных случаев COVID-19.

