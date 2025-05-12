Зумерша в Башкирии поплатилась за грязный опрос

Социологический эксперимент в башкирском Октябрьском закончился дракой и плевками. Видео конфликта опубликовал ТГ-канал Мэш Батащ.

Молодая девушка в юбке-карандаш решила поиграть в блогера и пошла по улицам задавать прохожим провокационные вопросы. Мужчин спрашивала о знакомствах, а женщин — про оральные предпочтения. Всё это, конечно, под запись.

Но не всем понравилось участвовать в этом «социальном эксперименте». Когда одна из прохожих сделала зумерше замечание — получила плевок прямо в лицо.

Тут-то и началась настоящая заваруха. Девушки сцепились, и только вмешательство другой прохожей постарше спасло ситуацию — она оттащила юную провокаторшу в сторону.

Что тут скажешь — хайп любой ценой до добра не доводит. Теперь вместо вирусных лайков девушка может получить административку за мелкое хулиганство. Опрос не зашёл.

— А всё почему? Потому, что делать нечего. Была бы при деле — не появилось бы глупых вопросов, — комментирует в соцсетях Igor G.

— Гонять нужно с утра до вечера чтобы дурные мысли голову не посещали, — считает Ильдар.