Зумерша в Башкирии поплатилась за грязный опрос

Социологический эксперимент в башкирском Октябрьском закончился дракой и плевками. Видео конфликта опубликовал ТГ-канал Мэш Батащ.
Молодая девушка в юбке-карандаш решила поиграть в блогера и пошла по улицам задавать прохожим провокационные вопросы. Мужчин спрашивала о знакомствах, а женщин — про оральные предпочтения. Всё это, конечно, под запись.
Но не всем понравилось участвовать в этом «социальном эксперименте». Когда одна из прохожих сделала зумерше замечание — получила плевок прямо в лицо.
Тут-то и началась настоящая заваруха. Девушки сцепились, и только вмешательство другой прохожей постарше спасло ситуацию — она оттащила юную провокаторшу в сторону.
Что тут скажешь — хайп любой ценой до добра не доводит. Теперь вместо вирусных лайков девушка может получить административку за мелкое хулиганство. Опрос не зашёл.
— А всё почему? Потому, что делать нечего. Была бы при деле — не появилось бы глупых вопросов, — комментирует в соцсетях Igor G.
— Гонять нужно с утра до вечера чтобы дурные мысли голову не посещали, — считает Ильдар.
— Закон о тунеядстве надо принять и всех этих недоблогеров, отправить чистить дворы!!! — считает Saimon S.