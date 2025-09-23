Жуткий рейс из Башкирии: один умер, двое не смогли улететь в Иркутск

Драма на рейсе Уфа — Иркутск. При посадке скончался 47-летний мужчина, что спровоцировало у другого пассажира припадок, а третий от страха сошёл с борта.

О трагическом инциденте в уфимском аэропорту изначально сообщил телеграм-канал Baza. Ночной рейс в Иркутск превратился в сцену из триллера ещё до взлёта.

Смерть одного человека запустила на борту настоящее домино из несчастий. Мужчина, ставший свидетелем гибели попутчика, пережил эпилептический припадок. Ещё один пассажир, потрясённый до глубины души, просто отказался от полёта.

Всё произошло во время посадки на Boeing 737-8AS авиакомпании NordStar. 47-летнему пассажиру внезапно стало плохо. Прибывшая на место бригада медиков начала реанимацию, но их усилия оказались тщетны. Спасти мужчину не удалось.

Позже в пресс-службе аэропорта Уфы подтвердили случившееся. Врачи боролись за жизнь пассажира, но в 00:52 по местному времени были вынуждены констатировать биологическую смерть. Пассажиру, у которого случился приступ, оказали помощь и отстранили от полёта.

Несмотря на ЧП, самолёт в итоге поднялся в воздух. С большой задержкой борт всё же взял курс на Иркутск.

К слову, это не первый подобный случай в российском небе за последнее время. В конце августа 2025 года также сообщалось о смерти пассажира на рейсе Москва — Сочи. Тогда мужчина потерял сознание на высоте в десять тысяч метров, и спасти его тоже не смогли.

Маршрут из Уфы в Иркутск в этом году вообще выглядит неспокойным. Например, в марте 2025 года послеполётный осмотр борта той же авиакомпании NordStar в Иркутске выявил повреждение фюзеляжа. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.