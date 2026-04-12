Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи. УГЗ напомнил правила безопасной уборки на высоте.

11 апреля в Уфе, в районе бульвара Славы, 59-летняя горожанка выпала с третьего этажа жилого дома во время мытья окон. Об инциденте сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты населения города.

Горожанка не удержалась на карнизе и упала на козырёк подъезда. Прибывшие на место спасатели помогли ей и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Управлении гражданской защиты напомнили горожанам о правилах безопасности при уборке на высоте.

«Не вставайте на подоконник и не высовывайтесь наружу», — предупреждают спасатели. Они также рекомендуют использовать щётки с удлинёнными рукоятками, не опираться на москитные сетки, которые называют «самой опасной иллюзией опоры», и не браться за уборку в одиночку при недомогании или головокружении. «Попросите близких подстраховать вас», — добавляют в ведомстве.

Напомним, за первую половину 2025 года в Башкирии зафиксировали 23 случая падения детей из окон — трое несовершеннолетних погибли, ещё два десятка получили травмы различной степени тяжести.

Ежегодно в России фиксируются несчастные случаи из-за несоблюдения жильцами правил безопасности при мытье окон: в марте 2026 года жительница Екатеринбурга выпала с седьмого этажа — врачам удалось спасти её, однако пострадавшей предстоят длительное лечение и реабилитация.

К слову, 10 апреля, сильный ветер в Уфе повредил облицовку жилого дома в Сипайлово и повалил деревья в нескольких районах города. Только за первую половину того дня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило семь обращений о поваленных деревьях. Синоптики предупреждали о порывистом ветре, способном создавать дополнительную опасность при любых работах на высоте.