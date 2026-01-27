0
Происшествия

Жительница Уфы изучила анатомию и попыталась зарезать бывшего возлюбленного на глазах ребенка

26-летняя жительница Уфы обвиняется в покушении на убийство. Следствие установило, что обвиняемая несколько месяцев изучала анатомическое строение человека, чтобы нанести бывшему сожителю смертельные ранения.
нож в крови
©Grok

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней жительницы Уфы. Девушку обвиняют в тщательно спланированном покушении на убийство бывшего сожителя: следствие установило, что она несколько месяцев изучала медицинскую литературу, чтобы нанести жертве смертельные ранения.

Содержание
  1. Подготовка к преступлению
  2. Нападение
  3. Похожие случаи в регионе

Подготовка к преступлению

По версии следствия, обвиняемая решила убить мужчину после расставания. С мая прошлого года она начала подготовку: искала информацию о строении человеческого тела и расположении жизненно важных органов. Девушка выясняла, куда нужно нанести удар, чтобы он гарантированно привел к смерти.

Нападение

В августе обвиняемая пришла в квартиру к бывшему партнеру в Демском районе под предлогом примирения. С собой она взяла малолетнего сына. Когда мужчина отказался возобновить отношения, девушка достала заранее приготовленный нож.

На глазах у ребенка она нанесла потерпевшему удары в грудь, голову и по конечностям. Мужчине удалось выбить оружие из рук нападавшей, но она побежала на кухню за вторым ножом. Раненый успел выскочить из квартиры и запер дверь снаружи, заблокировав бывшую сожительницу до приезда полиции.

Врачи оказали потерпевшему необходимую помощь, он выжил. Нападавшую заключили под стражу, вину она не признает. Ребенка передали под опеку бабушке.

Девушку осудят по двум статьям: покушение на убийство и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Уголовное дело направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан 27 января 2026 года.

Похожие случаи в регионе

Бытовые конфликты с применением оружия происходят в Башкирии регулярно. В декабре 2025 года в Учалинском районе 63-летняя женщина ударила сожителя кухонным ножом в живот. Конфликт начался во время застолья, когда мужчина оскорбил партнершу, чистившую картошку.

Весной 2025 года суд вынес приговор жительнице Салавата. Она ударила ножом в грудь мужчину, который ночью перепутал ее со своей женой. Суд квалифицировал это как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и назначил 4 года колонии.

В конце прошлого года комиссия по вопросам помилования отказала другой осужденной из Башкирии. Женщина отбывает срок за убийство любовника, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

