Жительница Башкирии заказала интим-услугу и лишилась 235 тысяч рублей

Мошенники выманили деньги у замужней женщины, угрожая приехать к ней домой.

38-летняя жительница Салавата обратилась в полицию после того, как стала жертвой вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Женщина нашла в сети объявление об интим-услугах и позвонила по указанному номеру. Ей отправили ссылку для предоплаты, однако она отказалась и не перешла по ней.

Уже на следующий день с ней связался незнакомец: он заявил, что из-за неоплаченной ссылки в системе возникла ошибка, и потребовал оплатить штраф. Получив отказ, злоумышленник начал запугивать женщину — сообщил, что знает её адрес и намерен явиться лично. Женщина испугалась и перевела деньги, однако давление не прекратилось. Аферист сообщил, что это лишь первый из трёх штрафов. В итоге жертва отдала мошенникам свыше 235 тысяч рублей. С вымогателями пытался поговорить и муж пострадавшей, но звонки прекратились лишь после смены номера телефона.

МВД возбудило проверку и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить средства незнакомцам.

Аналогичная мошенническая схема уже применялась в Башкирии: в июле 2024 года 22-летний житель Салавата, искавший интим-услуги в интернете, лишился более 150 тысяч рублей. Злоумышленники создают поддельные страницы с объявлениями, а после получения контактных данных клиентов звонят им и вымогают деньги.

По данным МВД по Республике Башкортостан, мошенничество с использованием сайтов интим-услуг входит в число наиболее распространённых схем кибермошенничества — на него приходится около 5,8% всех зарегистрированных случаев дистанционного обмана. За первые пять месяцев 2025 года жители Башкирии перевели мошенникам в общей сложности более 1,4 миллиарда рублей; всего за этот период было зарегистрировано свыше 11 400 преступлений.

Как сообщало РИА Новости, мошенники на сайтах интим-услуг активно используют схему так называемой «страховки» — клиентов убеждают внести предоплату или дополнительные платежи, после чего продолжают требовать новые переводы, не оказывая услугу.