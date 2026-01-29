Жительница Башкирии потеряла почти полмиллиона рублей, поверив мошенникам

65-летняя женщина из Нефтекамска стала жертвой интернет-мошенников, вложив 494 тысячи рублей в фиктивные инвестиции. Полиция возбудила уголовное дело.

65-летняя жительница Нефтекамска перевела мошенникам 494 тысячи рублей после обращения в поддельную брокерскую компанию. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

В конце 2025 года женщина увидела рекламу интернет-инвестиций и оставила контакты. С пенсионеркой связались люди, назвавшиеся представителями брокерских компаний. Они предложили вложить деньги в торговую платформу.

Женщина несколькими платежами отправила на счета злоумышленников 494 тысячи рублей. Когда она попыталась вывести средства, оказалось, что сделать это невозможно.

После обращения пострадавшей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи устанавливают личности злоумышленников.