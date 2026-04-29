0
9 часов
Происшествия

Жительница Башкирии погибла при пожаре в Кунакулово

Пожар в бревенчатом доме в селе Кунакулово Бижбулякского района Башкирии унёс жизнь 64-летней женщины. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.
пожарная машина на месте пожара
©МЧС по Башкирии

Вечером 28 апреля в МЧС Республики Башкортостан поступило сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома в селе Кунакулово Бижбулякского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожарные потушили огонь. При разборе конструкций спасатели нашли тело 64-летней хозяйки. Дознаватель МЧС начал проверку. Причина возгорания пока не установлена.

Похожий случай произошёл 24 января в селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии: там сгорел жилой дом. Разобрав завалы, пожарные обнаружили тело владельца дома — 71-летнего мужчины.

пожар в доме
©МЧС по Башкирии

Ещё один трагический пожар случился 22 апреля в Аскинском районе. В деревне Кшлау-Елга огонь уничтожил жилой дом с верандой и баней под общей крышей. Среди завалов нашли двух погибших: 57-летнюю женщину и её 17-летнего сына.

Пожилые люди нередко не успевают выбраться из горящего жилища. Смертельную опасность представляет не только огонь, но и угарный газ — продукты горения быстро заполняют помещение и вызывают удушье.

Похожие записи
0
28.04.2026
Происшествия

В Башкирии полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину

нашивка полиция
Жительница Бижбулякского района потерялась в лесу 27 апреля. Сотрудники полиции оперативно её разыскали. С начала 2026 года в лесах республики заблудились уже 67 человек.
0
12.04.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил пешехода насмерть и попытался скрыться

авто в гараже
Утром 12 апреля в башкирском Бижбуляке автомобиль насмерть сбил 46-летнего мужчину. Водитель попытался скрыться, но был задержан в 500 метрах от места ДТП — с явными признаками опьянения.
1
12.01.2026
Политика

Глава Башкирии прокомментировал дело руководителя Бижбулякского района Артура Зарипова

Артур Зарипов
Радий Хабиров назвал Артура Зарипова компетентным руководителем и выразил надежду на объективное расследование. Дело касается приемки непригодного для проживания жилья.
0
10.12.2025
Криминал

Главу района в Башкирии задержали за аферу с жильем для сирот

Артур Зарипов
В Башкирии силовики задержали руководителя администрации Бижбулякского района Артура Зарипова. Как сообщают источники РБК Уфа, его обвиняют в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот.
0
17.11.2025
Происшествия

В Башкирии случайно обнаружили «невидимого убийцу», травившего людей в их собственных домах

нефтяные резервуары
Массовые жалобы на головные боли от жителей деревень Чегодаево и Сухоречка в Бижбулякском районе получили официальное объяснение. Как установил Россельхознадзор по РБ, причиной стал открытый шламонакопитель
0
01.11.2025
Новости

«Да, мы скопировали, но…»: в Башкирии ответили на критику копии арт-объекта из Перми

надпись Счастье не за горами
В Башкирии установили новый арт-объект, вызвавший споры. Чиновник признал копирование, но заявил об «особом глубинном смысле» для местных жителей.
0
31.10.2025
Новости

В Башкирии установили светящуюся инсталляцию с мотивирующей надписью

надпись Счастье не за горами
В селе Бижбуляк теперь есть своя версия пермского «Счастья не за горами». Светящиеся буквы на въезде должны поднять настроение местным и привлечь туристов.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

хариус
Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.