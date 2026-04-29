Жительница Башкирии погибла при пожаре в Кунакулово

Пожар в бревенчатом доме в селе Кунакулово Бижбулякского района Башкирии унёс жизнь 64-летней женщины. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.

Вечером 28 апреля в МЧС Республики Башкортостан поступило сообщение о возгорании бревенчатого жилого дома в селе Кунакулово Бижбулякского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожарные потушили огонь. При разборе конструкций спасатели нашли тело 64-летней хозяйки. Дознаватель МЧС начал проверку. Причина возгорания пока не установлена.

Похожий случай произошёл 24 января в селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии: там сгорел жилой дом. Разобрав завалы, пожарные обнаружили тело владельца дома — 71-летнего мужчины.

Ещё один трагический пожар случился 22 апреля в Аскинском районе. В деревне Кшлау-Елга огонь уничтожил жилой дом с верандой и баней под общей крышей. Среди завалов нашли двух погибших: 57-летнюю женщину и её 17-летнего сына.

Пожилые люди нередко не успевают выбраться из горящего жилища. Смертельную опасность представляет не только огонь, но и угарный газ — продукты горения быстро заполняют помещение и вызывают удушье.