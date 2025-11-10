Жители Башкирии остались без мобильного интернета. Что происходит?

Сегодня, 10 ноября, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Это совпало с введением в регионе режима опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 10 ноября председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов объявил об угрозе атаки БПЛА. Власти рекомендовали жителям покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам. Одновременно с этим в аэропорту Уфы ввели план «Ковер», временно ограничив прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в аэропорту начали действовать с 7:45 по местному времени.

Власти советуют гражданам на время таких ограничений иметь при себе наличные деньги. Это связано с тем, что платёжные терминалы в магазинах тоже зависят от мобильного интернета. Для экстренных случаев жителям доступно мобильное приложение «112 – Экстренная помощь».

Похожая ситуация со связью наблюдалась в республике в октябре и в начале ноября, когда также вводился режим опасности из-за беспилотников.

Только за последнюю неделю над Башкирией несколько раз перехватывали беспилотные аппараты. Например, утром 8 ноября был сбит украинский БПЛА, летевший вглубь страны, что также привело к временному закрытию аэропорта.

Кроме того, 4 ноября была совершена попытка атаки на Стерлитамакский нефтехимический завод. Тогда два беспилотника были успешно сбиты силами Минобороны и служб безопасности предприятия, их обломки упали в промышленной зоне.