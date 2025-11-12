Жителей Уфы напугал разгуливающий по улице в одних шортах мужчина с ножом

Житель Уфы в одних шортах и с ножом в руках с утра пугал прохожих на улице Рудольфа Нуреева. Один из очевидцев столкнулся с ним в лифте, где тот требовал деньги.

Странный перформанс устроил мужчина в Уфе, о чем рассказал один из подписчиков телеграм-канала UTV. Ранним утром у дома №10 по улице Рудольфа Нуреева он заметил человека, который был явно не в себе.

©UTV

Гражданин разгуливал по улице в одних шортах, что для ноябрьской погоды выглядит как минимум эксцентрично. В руках у него был нож, а своё дефиле он сопровождал агрессивными выкриками в адрес случайных прохожих. Автор видео сообщил, что повстречался с этим персонажем в лифте.

По словам очевидца, незнакомец требовал денег и угрожал пустить в ход холодное оружие, но, видимо, внушительные габариты соседа его остановили. Сам автор ролика охарактеризовал состояние мужчины как «полный неадекват».