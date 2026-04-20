Житель Уфы майнил крипту в СНТ и не платил за электричество 1,5 года

Житель Уфы оборудовал на садовом участке ферму для добычи криптовалюты и почти полтора года не платил за большую часть потреблённой электроэнергии, перепрограммировав прибор учёта. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

Житель башкирской столицы оборудовал на своём дачном участке установку для добычи криптовалюты и почти два года эксплуатировал её в круглосуточном режиме. Чтобы не нести реальных затрат на электроэнергию, 31-летний мужчина вмешался в работу прибора учёта. После перепрограммирования счётчик фиксировал лишь 4% от фактически потреблённого объёма. Остальные 96% киловатт-часов оставались для поставщика невидимыми.

Схема работала с июля 2024 по февраль 2026 года. За этот период разница между реальным и зафиксированным потреблением вылилась в ущерб на сумму 1,8 млн рублей. Именно столько недополучила ресурсоснабжающая организация.

Афера вскрылась, и прокуратура Демского района Уфы возбудила уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России действует закон, официально разрешающий добычу криптовалют. Согласно его положениям, майнингом могут заниматься компании и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в специальном реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, который ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС России). Физические лица вправе добывать криптовалюту без регистрации при условии, что их ежемесячное потребление электроэнергии не превышает 6 тыс. кВт⋅ч.

В январе 2025 года суд в Кемеровской области оштрафовал гражданина на 450 тыс. рублей за незаконное подключение 12 ASIC-майнеров к сельской электросети — ущерб энергетической компании составил 3,8 млн рублей, оборудование было конфисковано.

В августе 2025 года в суд направили уголовное дело против 49-летнего жителя Улан-Удэ, организовавшего нелегальную криптоферму. Ущерб энергопоставляющей компании превысил 37 млн рублей. В ходе операции конфисковано 355 единиц майнингового оборудования общей стоимостью свыше 50 млн рублей.

1 апреля 2026 года Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предлагающий дополнить Уголовный кодекс статьёй 171.6 об ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты. Максимальное наказание по части 2 статьи 165 УК РФ (деяние, совершённое группой лиц или причинившее особо крупный ущерб) составляет лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей. По части 1 той же статьи предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.