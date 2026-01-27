0
Происшествия

Житель Башкирии зарезал бывшую жену и ранил дочь во время ссоры

В Чишминском районе 42‑летний мужчина убил бывшую супругу и ударил ножом 19‑летнюю дочь, которая пыталась защитить мать. Подозреваемого задержали в соседнем районе, он признал вину и находится под стражей.
следственный эксперимент
©Следком Башкирии

По информации Следственного комитета Башкортостана, инцидент произошел ночью в прошлую пятницу в деревне Игнатовка. Обвиняемый пришел в частный дом к 41‑летней бывшей жене, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перерос в конфликт. Мужчина схватил нож и нанес женщине множественные удары в шею и руки.

На шум из соседней комнаты выбежала старшая дочь — 19‑летняя студентка. Девушка попыталась закрыть мать собой, но отец ударил ее ножом в живот. Решив, что расправился с обеими, нападавший сбежал.

Раненая девушка осталась в сознании и успела вызвать скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть матери. Дочь экстренно госпитализировали в хирургическое отделение, сейчас угрозы для ее жизни нет. Свидетелями происшествия стали младшие дети, которые также находились в доме.

Сотрудники МВД и следователи установили, что подозреваемый скрывается у знакомого в Давлекановском районе. Мужчину задержали, на допросе он полностью признал вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Похожие случаи

Конфликты между бывшими супругами в Башкирии регулярно приводят к уголовным делам. Осенью 2025 года в Нефтекамске 41‑летний мужчина в ходе ссоры нанес бывшей жене четыре ножевых ранения. Это также происходило на глазах у детей, но женщину удалось спасти.

В августе 2025 года в Октябрьском районе Уфы 26‑летняя женщина напала с ножом на бывшего сожителя при ребенке. Пострадавший смог вытолкать нападавшую из квартиры и вызвать врачей.

