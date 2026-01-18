0
6 часов
Происшествия

Житель Башкирии три года ездил с купленными правами и поддельными номерами

24-летний мужчина приобрел водительское удостоверение у знакомых за 85 тысяч рублей и три года успешно пользовался им, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
инспектор ГАИ оформляет протокол в автомобиле
©ГАИ по Башкирии

В Благовещенском районе республики сотрудники ГИБДД остановили 24-летнего местного жителя, который три года ездил с фальшивым водительским удостоверением и поддельными госномерами. Инцидент произошел на 61-м километре трассы Уфа — Янаул.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Как обнаружили подделку

Инспекторы проверили документы водителя Daewoo Matiz. Удостоверение оказалось поддельным: по идентификационному номеру оно числилось на другого человека, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.

Задержанный пояснил, что купил права три года назад через посредников за 85 тысяч рублей. Он считал документ подлинным.

Что грозит нарушителю

Помимо фальшивого удостоверения, на автомобиле стояли подложные регистрационные знаки. Полицейские составили административные протоколы за управление транспортом без права управления и за использование поддельных номеров. Машину отправили на штрафстоянку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке и обороте фальшивых документов. Водителя доставили в отдел полиции для следственных действий.

