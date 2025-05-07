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Житель Башкирии спас семью из огненного ада

©МЧС Башкирии

Пока все спали, 30-летний житель села Красноусольский стал настоящим героем. В ночь на 7 мая он спас из пылающего дома маму, бабушку и отца — рассказали источники в МЧС Башкортостана.

сгоревший дом
©МЧС Башкирии

Огонь уничтожил всё в считанные минуты. Пламя сначала охватило деревянный дом с кирпичным пристроем, а потом перекинулось на сарай и стог сена. 160 квадратов — и всё в адском пламени.

сгоревший дом
©МЧС Башкирии

Мужчина не растерялся — пока пожарные были в пути, он сам бросился в огонь. Сначала вытащил маму и бабушку, потом ринулся за 67-летним отцом, который уже надышался дымом.

сгоревший дом
©МЧС Башкирии

Цена героизма — ожоги ног и спины. Отец пострадал ещё сильнее — отравление угарным газом. Сейчас оба в больнице, врачи делают всё возможное.

Житель Башкирии спас семью из огненного ада
©МЧС Башкирии

В МЧС уже решают вопрос о награде для героя. А специалисты тем временем разбираются, что стало причиной пожара.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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