Пока все спали, 30-летний житель села Красноусольский стал настоящим героем. В ночь на 7 мая он спас из пылающего дома маму, бабушку и отца — рассказали источники в МЧС Башкортостана.

Огонь уничтожил всё в считанные минуты. Пламя сначала охватило деревянный дом с кирпичным пристроем, а потом перекинулось на сарай и стог сена. 160 квадратов — и всё в адском пламени.

Мужчина не растерялся — пока пожарные были в пути, он сам бросился в огонь. Сначала вытащил маму и бабушку, потом ринулся за 67-летним отцом, который уже надышался дымом.

Цена героизма — ожоги ног и спины. Отец пострадал ещё сильнее — отравление угарным газом. Сейчас оба в больнице, врачи делают всё возможное.

В МЧС уже решают вопрос о награде для героя. А специалисты тем временем разбираются, что стало причиной пожара.