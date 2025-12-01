0
35 минут
Происшествия

Житель Башкирии попал в больницу после нападения медвежонка

В Благовещенском районе Башкирии местный житель был доставлен в больницу после нападения медвежонка. Мужчина получил укусы и сейчас находится в хирургическом отделении.
сумка скорой помощи
©rutube

Инцидент с участием дикого животного произошел в Благовещенском районе республики, о чем сообщил глава регионального Минздрава. В местную ЦРБ был доставлен мужчина со следами укусов и повреждениями от когтей. Врачи осмотрели пациента и разместили его в хирургическом отделении для наблюдения и обработки ран.

Выяснилось, что на жителя напал медвежонок, а не взрослая особь. Полученные травмы не затронули жизненно важные органы. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Количество встреч людей с медведями в регионе увеличилось за последние месяцы. По данным профильных ведомств, популяция бурых медведей в республике превысила 2600 особей. Специалисты отмечают, что квоты на отстрел выбираются лишь на 10%.

Весной 2025 года были зафиксированы другие случаи нападений медведей на людей. В Баймакском районе пенсионер, отправившийся собирать березовый сок, встретил медведя. Мужчина получил рваные раны и находился на лечении в медицинском учреждении.

Специалисты предупреждают, что встреча даже с детенышем медведя представляет опасность, поскольку рядом может находиться медведица. Жителям рекомендуют при встрече с животным медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной.

