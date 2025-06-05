Житель Башкирии получил переломы за трезвость на дружеской встрече

По информации телеграм-канала «Честный репортаж», житель Уфы попал в больницу с множественными травмами после конфликта со знакомым.

Медики зафиксировали у Айнура Р. сломанные ребра, поврежденный палец и сотрясение мозга. Причиной увечий стал отказ принять алкоголь в компании старого товарища.

События произошли в квартире общей знакомой, где случайно пересеклись пути двух приятелей. Алексей В. предложил отметить неожиданную встречу спиртным, однако получил категорический отказ.

Реакция потенциального собутыльника оказалась неадекватной. Сначала в ход пошли кулаки и пинки, а затем палка. Финальный удар по голове отправил Айнура в бессознательное состояние.

Очнувшись, пострадавший столкнулся с новыми требованиями агрессора. Алексей потребовал две тысячи рублей компенсации за «моральный ущерб» и заставлял вставать на колени для извинений.

Запугивание сработало — Айнур отдал наличную тысячу и пообещал перевести остальную сумму. После получения денег нападавший скрылся, а избитому мужчине вызвали медиков.

Заявление в полицию подано, но подозреваемый остается на свободе и продолжает угрожать, утверждает пострадавший.