Житель Башкирии получил ожоги при тушении пожара на кухне

По сообщению пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, инцидент произошел в минувшие выходные в Кармаскалинском районе. Пожарная служба получила сигнал о возгорании в многоквартирном доме, однако помощь специалистов на месте происшествия не понадобилась.
Случай зафиксирован в селе Прибельский, в одной из трехкомнатных квартир на улице Лермонтова. Очаг возгорания находился на кухне, где огонь повредил имущество на площади 0,5 квадратных метров.
Находившийся дома 36-летний владелец жилья принял решение не дожидаться спасателей и приступил к тушению самостоятельно. Ему удалось ликвидировать горение подручными средствами до прибытия сотрудников экстренных служб.
В результате происшествия мужчина получил термические ожоги кистей рук. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего и оказала необходимую помощь, однако от дальнейшей госпитализации в стационар он отказался.
Как избежать пожара на кухне
Ведомство напоминает: при приготовлении пищи важно строго соблюдать меры безопасности.
Убирайте от плиты легковоспламеняющиеся предметы — прихватки, кухонные полотенца, бумажные пакеты, коробки, занавески.
Не готовьте в свободной одежде с длинными рукавами и с распущенными волосами — они могут загореться при контакте с пламенем.
Не оставляйте готовящуюся еду без присмотра и не отворачивайтесь от работающих конфорок.
Никогда не заливайте водой горящее масло на сковороде — это приводит к резкому разбрызгиванию и распространению огня.
При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарных по телефонам 101 или 112, а затем предпринимайте меры к тушению — только если это безопасно.
Ранее в одном из населенных пунктов республики ночью полностью сгорела мечеть — причины расследуются.