Житель Башкирии получил ожоги при тушении пожара на кухне

В селе Прибельский Кармаскалинского района мужчина пострадал, пытаясь потушить огонь на кухне. Ему оказали первую помощь.

По сообщению пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, инцидент произошел в минувшие выходные в Кармаскалинском районе. Пожарная служба получила сигнал о возгорании в многоквартирном доме, однако помощь специалистов на месте происшествия не понадобилась.​

Случай зафиксирован в селе Прибельский, в одной из трехкомнатных квартир на улице Лермонтова. Очаг возгорания находился на кухне, где огонь повредил имущество на площади 0,5 квадратных метров.

Находившийся дома 36-летний владелец жилья принял решение не дожидаться спасателей и приступил к тушению самостоятельно. Ему удалось ликвидировать горение подручными средствами до прибытия сотрудников экстренных служб.​

В результате происшествия мужчина получил термические ожоги кистей рук. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего и оказала необходимую помощь, однако от дальнейшей госпитализации в стационар он отказался.

Как избежать пожара на кухне

Ведомство напоминает: при приготовлении пищи важно строго соблюдать меры безопасности.

Убирайте от плиты легковоспламеняющиеся предметы — прихватки, кухонные полотенца, бумажные пакеты, коробки, занавески.

Не готовьте в свободной одежде с длинными рукавами и с распущенными волосами — они могут загореться при контакте с пламенем.

Не оставляйте готовящуюся еду без присмотра и не отворачивайтесь от работающих конфорок.

Никогда не заливайте водой горящее масло на сковороде — это приводит к резкому разбрызгиванию и распространению огня.

При первых признаках возгорания немедленно вызывайте пожарных по телефонам 101 или 112, а затем предпринимайте меры к тушению — только если это безопасно.

