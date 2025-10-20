Житель Башкирии остался без прав после лечения желудка кумысом

Житель Башкирии пытался убедить ГИБДД, что алкоголь в его крови — от лечебного кумыса. Инспекторы и врачи не поверили. Итог: солидный штраф и полтора года пешком.

В Мелеузовском районе Башкирии водителя оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Мужчина утверждал, что не пил алкоголь, а лечил желудок кумысом, но это не помогло, сообщает Mash Batach.

Ночью инспекторы ГИБДД остановили его автомобиль для проверки. Алкотестер показал, что норма алкоголя в выдохе превышена. Водителя направили на медицинскую экспертизу, которая подтвердила опьянение.

Почему кумыс может привести к лишению прав

Кумыс — традиционный кисломолочный напиток народов Средней Азии и Башкирии, изготавливаемый из кобыльего молока. В процессе брожения в кумысе образуется небольшое количество алкоголя — около 0,04 миллиграмма на литр в одной бутылке. При употреблении большого количества напитка содержание алкоголя в крови может достичь значений, превышающих допустимую норму для водителей.

В марте 2025 года другой житель Башкирии получил 100 часов обязательных работ за аналогичную ситуацию. Мужчина по имени Ильмир выпил 15 бутылок кумыса за день, после чего алкотестер показал 0,7 миллиграмма при норме 0,16 миллиграмма.

Похожие случаи в других регионах

Подобные истории происходят и в соседних странах. В апреле 2025 года житель Мангистауской области Казахстана Нуралы Таджиков был лишен прав на восемь лет после употребления кумыса. Мужчина отказался от проверки алкотестером и настоял на анализе крови, который показал отсутствие алкоголя. Несмотря на это, суд признал его виновным за отказ от освидетельствования. Водитель оспаривает решение через кассационную инстанцию.