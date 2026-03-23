Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в центре Уфы

В центре Уфы при пожаре в многоэтажке на улице Заки Валиди 22 марта погибла 52-летняя женщина, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Огонь вспыхнул в одной из комнат жилого дома — загорелись бытовые вещи. Пожарные эвакуировали по лестничному маршу пятерых взрослых с помощью спасательных устройств. Для отвода дыма из подъезда провели тактическую вентиляцию. Ещё 42 человека, среди них восемь детей, покинули здание самостоятельно.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Тело погибшей обнаружили при ликвидации огня.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Причины пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливают.

В октябре 2025 года в Уфе произошёл похожий случай: при пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Кецховели погибла 86-летняя женщина, одного мужчину госпитализировали с ожогами. Трое жильцов, включая детей, покинули здание до приезда пожарных.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан в январе 2026 года сообщила: с начала года в регионе зарегистрировали 275 пожаров, в которых погибли 11 человек. Основные причины возгораний — нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.

К концу августа 2025 года в Башкирии фиксировали в среднем по 22 пожара в день. По состоянию на этот же период, с начала 2025 года в пожарах в республике погибли 142 человека, травмы получил 121 житель. По данным МЧС по РБ, за первый квартал (с 1 января по 23 марта 2025 года) в республике произошло 1076 техногенных пожаров с гибелью 60 человек.