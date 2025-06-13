Земля Уфы проглотила иномарку

Из асфальтовой ловушки на улице Бессонова вызволили автомобиль «Киа».

По информации Управления гражданской защиты города, легковушка провалилась в яму, образовавшуюся прямо под ней. К счастью, в момент обрушения в салоне никого не было, обошлось без пострадавших.

Владелец машины узнал о происшествии из общедомового чата, куда ему скинули фото соседи. Его припаркованный автомобиль оказался в западне, и теперь вопрос компенсации ущерба повис в воздухе. Мужчина считает, что причиной стал прорыв водопровода и получит ли он компенсацию неизвестно.

По предварительной версии коммунальщиков, именно утечка на сетях водоснабжения подмыла грунт. На кадрах с места видно, как из-под земли течёт вода, размывшая песчаную подушку под дорожным покрытием. Состояние городской инфраструктуры снова вызывает вопросы.

На место оперативно прибыли все службы: от «Уфаводоканала» до сотрудников МВД и спасателей УГЗ. Совместными усилиями машину удалось извлечь из провала, но она получила механические повреждения. Двор дома №28 на Бессонова на время превратился в эпицентр локального ЧП.

Где еще в Уфе в образовавшиеся ямы проваливались автомобили

Самый драматичный случай, когда уфимский асфальт разверзся под колёсами, произошёл в Черниковке. Ночью 10 марта 2025 года на улице Интернациональной припаркованная «Лада Калина» вместе с деревом рухнула в восьмиметровую яму.

Спасателям пришлось проводить целую операцию, чтобы достать отечественную легковушку из провала диаметром семь метров. Машину, получившую серьёзные повреждения, эвакуировали, а владельцам пообещали совещание в администрации по поводу их судьбы.

Для этого двора такие инциденты — страшная норма. Местные жители рассказали, что это уже не первый подобный обвал. В 2016 году здесь же в карстовую воронку провалилась другая «Лада Калина». Тот автомобиль так и не смогли найти — его, предположительно, унесли грунтовые воды.

Техника проваливалась под землю и в других районах города. В марте на улице Амантая в яму, из которой хлестала вода, угодил трактор «Уфаводоканала», прибывший для устранения аварии.

Карстовая болезнь Уфы даёт о себе знать и в центре. Небольшие, но показательные провалы грунта в этом году фиксировали на пересечении улиц Ибрагимова и Пархоменко, а также на перекрёстке Ленина и Ибрагимова. Город будто стоит на швейцарском сыре из гипсовых пород, где любая утечка становится спусковым крючком.

Причины этих происшествий двойственны. Специалисты называют это закономерным итогом для города, стоящего на карстовых породах. Гипсовые пласты под Уфой активно размываются, создавая подземные пустоты.

Ситуацию усугубляют и техногенные факторы, такие как износ коммунальных сетей и постоянные утечки из трубопроводов. Плотная застройка города лишь увеличивает нагрузку на и без того ослабленное основание, что превращает парковки в настоящую русскую рулетку для автовладельцев.