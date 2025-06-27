Ядовитая змея в Армении едва не убила уфимку во время фотосессии

Туристка из Уфы оказалась на грани жизни и смерти после того, как её укусила ядовитая гюрза во время экскурсии в Армении, сообщает ТГ-канал Shot. Инцидент произошёл на маршруте «Симфония камней» у реки Азат, где девушка фотографировалась и внезапно заметила кровь на пальцах. Гид, с которым она была, сразу признал серьёзность ситуации и сообщил, что укус принадлежит опасной змее.

После укуса у Регины быстро онемела рука, а в груди появился жар. Её срочно доставили в местную больницу, где ввели дексаметазон, однако состояние ухудшилось — началась рвота и интоксикация. Девушку перевели в реанимацию и подключили к капельнице. Ее состояние немного улучшилось. Сейчас она остаётся под тщательным наблюдением медиков.

Что нужно знать о ядовитых змеях, чтобы избежать подобных случаев

Лето в разгаре, а значит, ползучие гады вышли на охоту. Чтобы ваш пикник или поход за грибами не закончился в реанимации, эксперты и спасатели из МЧС составили простой гайд по выживанию. Запомнить его проще, чем слова новой песни Инстасамки.

Для начала — правильная экипировка. Отправляясь в лес, ноги стоит упаковать в высокие сапоги или хотя бы плотные кроссовки. Обычные джинсы могут стать вашим щитом от зубов гадюки, а длинная палка — отличным инструментом для проверки густой травы, где может притаиться опасность. Любую незнакомую змею лучше по умолчанию считать ядовитой.

Лучший бой — тот, который не состоялся. Поэтому, гуляя по лесу, смотрите под ноги и не суйте руки в подозрительные норы, дупла или под коряги. Если вы всё же заметили змею, ваша главная задача — замереть. Дайте ей возможность спокойно уползти, а затем медленно отступайте назад, не поворачиваясь спиной. Не пытайтесь строить из себя героя, преследуя или атакуя рептилию — чаще всего змеи кусают именно в целях самозащиты.

Если укуса избежать не удалось, первое правило — без паники. Лишние движения только ускоряют распространение яда по организму. Пострадавшего нужно уложить, укушенную руку или ногу обездвижить, наложить чистую повязку и давать много пить — воды или чая. И, конечно, немедленно звонить в скорую, ведь без сыворотки последствия могут быть плачевными.

А теперь о том, чего делать категорически нельзя. Пытаться изображать хирурга с перочинным ножом, вырезая рану, — это как тушить пожар бензином: занесёте инфекцию и повредите ткани. Прижигать место укуса, отсасывать яд ртом и накладывать жгут — столь же бесполезные и опасные методы. Алкоголь тоже под запретом — он лишь усилит действие токсина и затруднит его вывод из организма.