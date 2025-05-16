По данным МЧС Башкирии, число пострадавших при взрыве на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате увеличилось до четырёх человек.

Трое мужчин сейчас в реанимации — 51, 49 и 44 года. Состояние тяжёлое. Четвёртому, 65-летнему рабочему, повезло чуть больше — отделался ушибами таза и переломами.

Но это ещё не всё. Под завалами, скорее всего, остаётся ещё один человек. Спасатели прямо сейчас разбирают обрушившиеся конструкции. В ход пошли беспилотники и служебные собаки с кинологами.

На месте происшествия лично работает первый зам главы МЧС по республике Эдуард Идрисов.

Напомним, взрыв произошёл сегодня утром. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промбезопасности.

А тем временем, пока начальство разбирается кто виноват, семьи пострадавших ждут новостей у больничных палат. Как обычно, за чужие ошибки расплачиваются простые рабочие.