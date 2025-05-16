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Взрыв на заводе в Башкирии: список пострадавших растет

©МЧС по Башкирии

По данным МЧС Башкирии, число пострадавших при взрыве на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате увеличилось до четырёх человек.

Трое мужчин сейчас в реанимации — 51, 49 и 44 года. Состояние тяжёлое. Четвёртому, 65-летнему рабочему, повезло чуть больше — отделался ушибами таза и переломами.

RuTube

Но это ещё не всё. Под завалами, скорее всего, остаётся ещё один человек. Спасатели прямо сейчас разбирают обрушившиеся конструкции. В ход пошли беспилотники и служебные собаки с кинологами.

спасатели на месте чп в салавате
©МЧС по Башкирии

На месте происшествия лично работает первый зам главы МЧС по республике Эдуард Идрисов.

Напомним, взрыв произошёл сегодня утром. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промбезопасности.

спасатели на месте чп в салавате
©МЧС по Башкирии
разбор завалов в салавате
©МЧС по Башкирии
спасатели на месте чп в салавате
©МЧС по Башкирии

А тем временем, пока начальство разбирается кто виноват, семьи пострадавших ждут новостей у больничных палат. Как обычно, за чужие ошибки расплачиваются простые рабочие.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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