Взрыв газовой смеси на заводе в Стерлитамаке: 25 пострадавших

Мощный хлопок газовой смеси произошёл на промышленном предприятии в Стерлитамаке. 25 человек пострадали, на месте работают экстренные службы.

Утром на одном из промышленных предприятий башкирского Стерлитамака произошла детонация газовоздушной смеси, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадали 25 человек, к счастью, среди них не было детей.

Инцидент случился в кирпичном здании на улице Технической. Пожара за взрывом не последовало, но из помещений пришлось срочно выводить людей — эвакуировали 15 человек.

Ликвидацией последствий занимаются 42 специалиста и 15 единиц техники. Ситуация настолько серьёзная, что для координации действий в Стерлитамак выехало руководство республиканского МЧС и прокуратуры.

Прокуратура Башкирии подтвердила, что ЧП случилось на территории промышленного предприятия. Ведомство начало проверку для выяснения всех обстоятельств. По данным некоторых СМИ, речь может идти о «Башкирской содовой компании».

Городские службы поначалу не давали комментариев, но позже официальные ведомства подтвердили масштаб происшествия. На место выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов для координации работы силовиков.