Главная » Происшествия
20

Взрыв газовой смеси на заводе в Стерлитамаке: 25 пострадавших

Мощный хлопок газовой смеси произошёл на промышленном предприятии в Стерлитамаке. 25 человек пострадали, на месте работают экстренные службы.
чп на предприятии
©Следком Башкирии

Утром на одном из промышленных предприятий башкирского Стерлитамака произошла детонация газовоздушной смеси, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадали 25 человек, к счастью, среди них не было детей.

Инцидент случился в кирпичном здании на улице Технической. Пожара за взрывом не последовало, но из помещений пришлось срочно выводить людей — эвакуировали 15 человек.

Ликвидацией последствий занимаются 42 специалиста и 15 единиц техники. Ситуация настолько серьёзная, что для координации действий в Стерлитамак выехало руководство республиканского МЧС и прокуратуры.

Прокуратура Башкирии подтвердила, что ЧП случилось на территории промышленного предприятия. Ведомство начало проверку для выяснения всех обстоятельств. По данным некоторых СМИ, речь может идти о «Башкирской содовой компании».

Городские службы поначалу не давали комментариев, но позже официальные ведомства подтвердили масштаб происшествия. На место выехал заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов для координации работы силовиков.

взрыв газа происшествия в Стерлитамаке Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.