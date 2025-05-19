Выживших во время взрыва на заводе в Башкирии перевезли в уфимский ожоговый центр

Из салаватской больницы в уфимский ожоговый центр перевезли двух рабочих, выживших после взрыва на парафиновом заводе. Информацию подтвердил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

48-летний мужчина пока стабильно тяжёлый, а вот его 43-летний коллега — на грани. Врачи-комбустиологи сейчас бьются за их жизни.

Напомним, 16 мая, на заводе в Салавате разгерметизировалась печь. Это привело к нарушению технологического процесса. Рабочие попали под удар — четверых сразу увезли в больницу, где один вскоре скончался от полученных травм.

Ещё один несчастный остался под завалами — его нашли уже мёртвым. Заведено уголовное дело.