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Выживших во время взрыва на заводе в Башкирии перевезли в уфимский ожоговый центр

©МЧС по Башкирии

Из салаватской больницы в уфимский ожоговый центр перевезли двух рабочих, выживших после взрыва на парафиновом заводе. Информацию подтвердил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

48-летний мужчина пока стабильно тяжёлый, а вот его 43-летний коллега — на грани. Врачи-комбустиологи сейчас бьются за их жизни.

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Напомним, 16 мая, на заводе в Салавате разгерметизировалась печь. Это привело к нарушению технологического процесса. Рабочие попали под удар — четверых сразу увезли в больницу, где один вскоре скончался от полученных травм.

Ещё один несчастный остался под завалами — его нашли уже мёртвым. Заведено уголовное дело.

происшествия в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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