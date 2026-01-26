0
Происшествия

Вылетевшая из грузовика арматура упала на машину и ранила подростка в Башкирии

В Благовещенском районе арматура упала с движущегося автомобиля в попутно двигавшуюся машину. 16-летний пострадавший находится в нейрохирургии.
красный крест на автомобиле скорой помощи
16-летний подросток попал в нейрохирургию после инцидента на дороге в Благовещенском районе. В выходные металлический прут вылетел из кузова попутного грузовика и попал в ехавший следом автомобиль. О состоянии пострадавшего сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Авария случилась на одной из региональных трасс. Из кузова движущегося грузовика выпала арматура. По инерции металлический прут попал в легковой автомобиль, который ехал сзади. Удар пришелся на пассажирское место, где сидел подросток.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и раны. Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в стационар для комплексного обследования.

Сейчас юноша находится в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Министр здравоохранения отметил, что прогноз на выздоровление благоприятный, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Памятка водителям

Соблюдайте дистанцию при движении за грузовым транспортом, особенно если кузов открыт. Вылетевший на скорости предмет — это, по сути, снаряд, который легко пробивает лобовое стекло.

Если вы видите, что груз закреплен ненадежно, болтается или выступает за габариты без опознавательных знаков — не прижимайтесь к такой машине. Лучшее решение — увеличить дистанцию или совершить обгон, если дорожная ситуация позволяет сделать это безопасно. Ответственность за надежное крепление груза всегда несет водитель, который этот груз перевозит.

Другие ДТП с грузовиками в регионе

Аварии с участием большегрузов в Башкирии регулярно приводят к тяжелым последствиям. Ранее в Давлекановском районе водитель автомобиля Ford Fusion погиб на месте после лобового столкновения с самосвалом Shacman.

Другой крупный инцидент произошел в Уфе в конце декабря. Водитель фуры потерял управление и протаранил 11 припаркованных автомобилей, задев при этом пешеходов.

0
25.01.2026
Происшествия

В Башкирии подросток без прав попытался скрыться от экипажа ДПС

погоня за автомобилем
В селе Ильино-Поляна сотрудники ДПС задержали 16-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107. Подросток пытался скрыться от правоохранителей.
0
22.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

новорожденная
В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
18.01.2026
Происшествия

Житель Башкирии три года ездил с купленными правами и поддельными номерами

инспектор ГАИ оформляет протокол в автомобиле
24-летний мужчина приобрел водительское удостоверение у знакомых за 85 тысяч рублей и три года успешно пользовался им, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
12.01.2026
Происшествия

В Башкирии бешеная рысь напала на ребенка в лагере «Уфимский сокол»

поймали рысь
На территории лагеря под Уфой дикое животное напало на 12-летнюю девочку. Рысь погибла до приезда ветеринаров, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.
0
10.01.2026
Происшествия

ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе: погиб водитель, трое госпитализированы

авто после дтп
В Благовещенском районе столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes-Benz. Водитель первой иномарки погиб, пассажиры второй, включая ребенка, в больнице.
0
31.12.2025
Происшествия

На Западном обходе Уфы в ДТП погибла девушка, двое госпитализированы

авто после дтп
На 52-м км западного обхода Уфы столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Круз». Водитель отечественного авто погибла, двое из иномарки госпитализированы.
