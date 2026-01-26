Вылетевшая из грузовика арматура упала на машину и ранила подростка в Башкирии

В Благовещенском районе арматура упала с движущегося автомобиля в попутно двигавшуюся машину. 16-летний пострадавший находится в нейрохирургии.

16-летний подросток попал в нейрохирургию после инцидента на дороге в Благовещенском районе. В выходные металлический прут вылетел из кузова попутного грузовика и попал в ехавший следом автомобиль. О состоянии пострадавшего сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Авария случилась на одной из региональных трасс. Из кузова движущегося грузовика выпала арматура. По инерции металлический прут попал в легковой автомобиль, который ехал сзади. Удар пришелся на пассажирское место, где сидел подросток.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и раны. Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в стационар для комплексного обследования.

Сейчас юноша находится в отделении нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Министр здравоохранения отметил, что прогноз на выздоровление благоприятный, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Памятка водителям

Соблюдайте дистанцию при движении за грузовым транспортом, особенно если кузов открыт. Вылетевший на скорости предмет — это, по сути, снаряд, который легко пробивает лобовое стекло.

Если вы видите, что груз закреплен ненадежно, болтается или выступает за габариты без опознавательных знаков — не прижимайтесь к такой машине. Лучшее решение — увеличить дистанцию или совершить обгон, если дорожная ситуация позволяет сделать это безопасно. Ответственность за надежное крепление груза всегда несет водитель, который этот груз перевозит.

Другие ДТП с грузовиками в регионе

Аварии с участием большегрузов в Башкирии регулярно приводят к тяжелым последствиям. Ранее в Давлекановском районе водитель автомобиля Ford Fusion погиб на месте после лобового столкновения с самосвалом Shacman.

Другой крупный инцидент произошел в Уфе в конце декабря. Водитель фуры потерял управление и протаранил 11 припаркованных автомобилей, задев при этом пешеходов.