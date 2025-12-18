Второй случай за неделю: в Уфе упал лифт с людьми в доме на улице Цюрупы

В Уфе в доме на улице Цюрупы, 78 сорвался лифт. В кабине находились три человека: двое мужчин и женщина. Это второй случай падения лифта в городе за неделю.

Инцидент случился в центре города. Кабина с пассажирами сорвалась и упала в шахту. Прибывшие врачи осмотрели пострадавших на месте. Серьезных травм не обнаружили, только ушибы. От госпитализации пассажиры отказались.

Причину аварии выясняет управляющая компания и надзорные органы.

Дом на Цюрупы, 78 — новый, его сдали в 2011 году. Лифты запустили в эксплуатацию в 2012 году, сообщается в реестре МинЖКХ.

По техническому регламенту срок службы такого оборудования — 25 лет. На момент аварии лифт отработал 13 лет. По документам износ составлял 7%. Формально механизм был исправен и не требовал замены.

Это не первая авария с лифтами в Уфе за последнее время. Проблемы возникают как в старых панельных домах, так и в относительно новых зданиях.

10 декабря в Затоне в доме на улице Ахметова упал лифт с двумя 15-летними подростками. Кабина пролетела ниже первого этажа и повредила коммуникации. В шахту хлынул кипяток из пробитой трубы. Спасатели эвакуировали детей, они не получили ожогов.

А в феврале 2025 года в беду чуть не попали три школьницы. Тогда лифт сначала застрял, погас свет, а потом кабина резко ушла вниз с третьего этажа. Жизни детей спасли сработавшие ловители, которые затормозили падение.

В Башкирии действует программа замены лифтового оборудования. Власти планировали заменить все подъемники, отслужившие нормативный срок, до конца 2025 года. Однако случай на Цюрупы показывает, что в зону риска попадают и лифты, не выработавшие свой ресурс.