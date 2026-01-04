0
7 часов
Происшествия

Врачи в Башкирии извлекли мандарин из ануса пациента

Жителю Мелеуза потребовалась срочная медицинская помощь из-за инородного предмета в организме. Медики достали застрявший цитрус и отправили мужчину лечиться домой.
мандарины
32-летний Азат К. обратился к врачам с жалобами на острую боль. Во время застолья мужчина ввел в задний проход два мандарина. Первый плод вышел самостоятельно, а второй застрял внутри, сообщают Аргументы недели.

Попытки достать фрукт своими силами не помогли. Медики извлекли предмет и предупредили пациента о рисках. Госпитализация не понадобилась: мужчине прописали полный покой. Если начнется кровотечение или боли усилятся, ему придется идти на прием к проктологу. Врачи посоветовали больше не экспериментировать с инородными телами.

Подобные инциденты в Башкирии происходят регулярно, особенно в праздничные дни. Врачи отмечают, что пациенты часто пытаются лечиться самостоятельно, что приводит к травмам слизистой и осложнениям.

В августе 2025 года в уфимскую больницу №21 поступил мужчина с четырьмя пальчиковыми батарейками в прямой кишке. Чтобы их достать, хирургам пришлось проводить операцию под спинальной анестезией. Элементы питания успели окислиться и вызвать эрозию кишечника.

Также медики региона часто извлекают проглоченные предметы. В 2025 году врачи спасли пациента, который проглотил набор столовых приборов, дверную ручку и гвозди. Операция прошла успешно, и мужчину выписали после реабилитации.

