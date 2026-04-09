Врачи спасли жителя Башкирии от импотенции после визита в баню

37-летний мужчина из Стерлитамака попал в больницу с разрывом белочной оболочки полового члена — травмой, которая грозила эректильной дисфункцией. Операция прошла успешно, однако правда о компании в бане стала известна его жене.

Житель Стерлитамака был госпитализирован с тяжёлой травмой интимного характера, полученной в бане, сообщил 9 апреля Telegram-канал SHOT. Мужчина сказал супруге, что отправляется париться с приятелями, однако компания оказалась смешанной — в неё входила девушка по вызову. В какой-то момент женщина поскользнулась на влажном полу, находясь в неудобном положении, — раздался характерный хруст.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи зафиксировали разрыв белочной оболочки: орган был деформирован и приобрёл синюшный цвет. Специалисты не исключали риска развития эректильной дисфункции. Хирургическое вмешательство завершилось благополучно.

После выписки пациента отправили домой — к супруге, которая к тому моменту уже узнала о произошедшем. Мужчине назначили постельный режим, регулярное наблюдение уролога и воздержание на срок в несколько месяцев.

Перелом полового члена — редкая неотложная урологическая ситуация. По данным Клиники урологии Первого МГМУ им. Сеченова, подобные случаи фиксируются с частотой 1 на 100 000 мужчин, а лечение является исключительно хирургическим — ушивание разрыва белочной оболочки. Критически важно обратиться за экстренной хирургической помощью как можно скорее после травмы: промедление резко увеличивает частоту осложнений.

По данным doct.ru, в России переломы полового члена составляют не менее 60% всех экстренных андрологических случаев. По медицинской статистике, в 60% случаев подобная травма происходит во время полового акта, как правило, при положении партнёрши сверху. При своевременном хирургическом лечении эректильная дисфункция развивается примерно у 30% пациентов. При консервативном или запоздалом лечении этот показатель возрастает до 50% и более.

Согласно медицинским данным, от 6–9% до 12–15% переломов полового члена сопровождается травмой мочеиспускательного канала, что существенно осложняет течение и лечение. В подобных случаях проводится дополнительная пластика уретры. Несвоевременное обращение за помощью ведёт к образованию грубого рубца и стойкой деформации органа.