Врачи Башкирии спасли 11-летнюю девочку, удалив пулю из сердца

Неосторожный выстрел из пневматики в Иглинском районе чуть не стал смертельным для 11-летней девочки. Пуля засела в сердце

В Уфе хирурги провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 11-летней школьнице, в сердце которой застряла пуля от пневматического пистолета. Девочка случайно пострадала во время игры в Иглинском районе, сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Пуля прошла через легкое и вошла в сердечную мышцу. Ребенка срочно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Она жаловалась на сильную слабость и боль при дыхании и глотании.

Врачи РДКБ оценили сложность травмы и вызвали на помощь специалиста из Республиканского кардиоцентра. Кардиохирурга оперативно доставили в детскую больницу вертолетом санавиации.

Совместная бригада врачей провела торакотомию — вскрыла грудную клетку, чтобы добраться до сердца и извлечь пулю из сердечной мышцы.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Она проходит восстановление в специализированном кардиологическом отделении.